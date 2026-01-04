快訊

強烈大陸冷氣團明來襲！3地有雨 後天轉乾「低溫下探7度」

陳水扁開節目遭喊卡 總統府：健康受到最好照顧最重要

北一女師大讚雙城演講技巧…遭網友質疑 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國際青年商會總會長就職 鄭麗文勉青年企業家放眼兩岸與全球和平

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨主席鄭麗文在致詞表示，「從台灣出發，促進兩岸和平穩定，乃至於全球和平穩定，是台灣青年企業家應具備的胸懷與視野。」圖／民眾提供
國民黨主席鄭麗文在致詞表示，「從台灣出發，促進兩岸和平穩定，乃至於全球和平穩定，是台灣青年企業家應具備的胸懷與視野。」圖／民眾提供

國際青年商會中華民國總會今天舉行第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，並同步辦理「菁英女力．共融未來」論壇，國民黨主席鄭麗文在致詞表示，「從台灣出發，促進兩岸和平穩定，乃至於全球和平穩定，是台灣青年企業家應具備的胸懷與視野。」

⭐2025總回顧

鄭麗文表示，從政以來，除兩岸和平外，她最關注的另一項議題即是氣候變遷，台灣作為一個海島型經濟體，且高度依賴出口貿易，在全球氣候變遷衝擊下首當其衝，減碳已成為台灣至關重要的挑戰。然而，台灣在國際相關評比中表現仍有進步空間，未來仍需加大努力。

她也強調，守護人類共同的家園應是共同追尋的目標，期盼未來能與青商總會在相關領域持續深化合作，憑藉智慧與高科技能力，在嚴峻的氣候挑戰中做出具實質影響力的貢獻。

她進一步指出，台灣在中華文明中是極具特色的海洋文明代表，雖然土地不大，卻能在全球舉足輕重，關鍵在於國際垂直分工體系中找到自身核心價值，並發揚光大，許多企業更成為全球所需的「隱形冠軍」。

鄭麗文說，台灣需要世界、世界也需要台灣，高科技產業在全球分工體系中發揮關鍵角色，全球化的穩定深化、和平自由且開放的市場，對台灣競爭力至關重要。唯有全球和平，才能帶來自由開放的市場，讓台灣持續發揮影響力；因此，從台灣出發，促進兩岸和平穩定，乃至於全球和平穩定，是台灣青年企業家應具備的胸懷與視野。

新竹市長高虹安表示，市府重視青年發展，已成立「新竹市青年發展中心」，專責推動青年政策與培力。她指出，新竹市是全台最年輕的城市之一，市府持續擴大青年參與市政管道、增加青年委員名額，強化公共參與能量；相關制度與國際交流成果獲各縣市肯定，去年更赴新加坡參訪交流。市府也以「青年活力」為施政主軸，辦理街舞、電競、動漫祭等多元活動，打造青年友善城市。

新竹市長高虹安表示，市府重視青年發展，已成立「新竹市青年發展中心」，專責推動青年政策與培力。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安表示，市府重視青年發展，已成立「新竹市青年發展中心」，專責推動青年政策與培力。圖／新竹市府提供
國際青年商會中華民國總會今天舉行第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，賴清德總統蒞臨致詞。圖／民眾提供
國際青年商會中華民國總會今天舉行第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，賴清德總統蒞臨致詞。圖／民眾提供

青年 鄭麗文

延伸閱讀

批民進黨執政高雄太久 鄭麗文南下挺柯志恩：她有專業能顧好下一代

出席高雄市雲林同鄉會 鄭麗文籲挺張嘉郡、柯志恩

鄭麗文以「美出兵委國」比喻台海 吳思瑤：別總操作疑美論

柯文哲陪張啓楷在嘉市掃街 他：嘉市藍白合協調機制已成形

相關新聞

再拋升薪承諾！賴總統：今年會再調薪 基本工資要跨過3萬元

國際青年商會中華民國總會今天於新竹舉辦第 74 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，賴清德總統蒞臨，他在致詞時提到，政府不...

新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

前總統陳水扁日前宣布將播出新節目「總統鏡來開講」，原訂今日播出，但上午陳水扁卻突喊卡，並爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行...

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

前總統陳水扁因龍潭收賄等四大弊案，遭判刑20年確定，2015年初獲保外就醫迄今，屢次被外界質疑有站台造勢、接受採訪、主持...

內政部：未拖延高虹安復職程序 提醒若二審更審再判高貪汙須停職

新竹市長高虹安指出，不理解內政部以其立委任內的助理費案件停止市長職務、同意其復職比將其停職的處理時間長，以及未來助理費案...

美委衝突升溫 外交部高度關注：與美合作為區域穩定做貢獻

美國總統川普下令大規模襲擊委內瑞拉，抓獲委國總統馬杜洛及其夫人，將接管委內瑞拉直到「直到安全、妥善地完成政權過渡」。我外...

陳水扁開節目遭喊卡 總統府：健康受到最好照顧最重要

前總統陳水扁欲主持節目遭中監駁回，總統府被問及此事，發言人郭雅慧表示，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是陳水扁的健...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。