國際青年商會總會長就職 鄭麗文勉青年企業家放眼兩岸與全球和平

國際青年商會中華民國總會今天舉行第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，並同步辦理「菁英女力．共融未來」論壇，國民黨主席鄭麗文在致詞表示，「從台灣出發，促進兩岸和平穩定，乃至於全球和平穩定，是台灣青年企業家應具備的胸懷與視野。」

鄭麗文表示，從政以來，除兩岸和平外，她最關注的另一項議題即是氣候變遷，台灣作為一個海島型經濟體，且高度依賴出口貿易，在全球氣候變遷衝擊下首當其衝，減碳已成為台灣至關重要的挑戰。然而，台灣在國際相關評比中表現仍有進步空間，未來仍需加大努力。

她也強調，守護人類共同的家園應是共同追尋的目標，期盼未來能與青商總會在相關領域持續深化合作，憑藉智慧與高科技能力，在嚴峻的氣候挑戰中做出具實質影響力的貢獻。

她進一步指出，台灣在中華文明中是極具特色的海洋文明代表，雖然土地不大，卻能在全球舉足輕重，關鍵在於國際垂直分工體系中找到自身核心價值，並發揚光大，許多企業更成為全球所需的「隱形冠軍」。

鄭麗文說，台灣需要世界、世界也需要台灣，高科技產業在全球分工體系中發揮關鍵角色，全球化的穩定深化、和平自由且開放的市場，對台灣競爭力至關重要。唯有全球和平，才能帶來自由開放的市場，讓台灣持續發揮影響力；因此，從台灣出發，促進兩岸和平穩定，乃至於全球和平穩定，是台灣青年企業家應具備的胸懷與視野。