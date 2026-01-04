蔡易餘黃榮利初選政見會互槓 焦點鎖定治水成效與派系包袱

民進黨嘉義縣長黨內初選電視政見發表會今天舉行，立委蔡易餘與縣議員黃榮利同台論政。蔡易餘強調整合中央資源的能力，並質疑黃榮利身邊成員的黨性立場；黃榮利則以「實戰派」自居，反批蔡易餘立委任內多項建設延宕，並質疑其任期未滿即參選的動機。

黃榮利表示，自己是道地的農村子弟而非政二代，曾獲十大傑出農民神農獎，並將農業經驗轉化為治理能量。他在農會總幹事任內創造小番茄奇蹟，吸引數百名青農返鄉；擔任太保市長時在3年內還清9000萬元負債，並推動各項社福與重大建設。

針對科學園區進駐帶來的房價衝擊，黃榮利表示，嘉義縣需要了解地方需求、能幫各行各業賺錢的領導人。他強調自己是治理實戰派，決定勇敢站出來改變現況，要讓出外遊子返鄉服務，不再讓嘉義縣人口流失。

蔡易餘表示，27歲返鄉投身選戰，34歲當選立委，10年立委生涯深耕地方，不僅了解海區與山區鄉親需求，更曾在司法、財政、交通、經濟4個委員會歷練，並擔任5任召委與黨團書記長，熟悉中央運作、制度制定與資源爭取。

蔡易餘說，10年來他爭取超過100億元治水預算。農漁業方面，爭取超過136億元補助，推動「3保1金」、提高公糧轉作獎勵金及老農津貼。此外，他也爭取26億元教育補助、22億元橋梁修繕經費，並成功爭取調高嘉義縣科長級以上公務員待遇。

蔡易餘表示，縣長翁章梁任內公共債務從170億元減至44億元，這歸功於中央前瞻計畫及立委爭取預算。蔡易餘說，未來他將以農業、工業、科技、觀光4大方向推動轉型，包含爭取矽光子國家隊落腳嘉義、發展AI智慧農業，帶領嘉義隊「接力轉型 再嘉速度」。

針對黨內競爭與團結，蔡易餘說，他18歲加入民進黨，始終支持黨的立場，反觀黃榮利的助選員拒絕初選、被開除黨籍、背叛民進黨等紀錄，質疑黃榮利要如何帶領民進黨打贏年底選舉？

黃榮利指出，對手爭取的補助經費都在灌水，他更以體檢單無紅字調侃立委蔡易餘，表示自己「體重控制」能力很好。黃榮利說，他擁有30多年黨齡，一路跟隨賴清德總統，政黨態度不容懷疑。他反問蔡易餘，立委任內朴子屠宰場及水上鐵路高架化毫無進度，且沿海地區逢雨必淹，蔡易餘應向鄉親解釋清楚，並質疑其立委任期未滿就落跑選縣長，是否在替人卡位。

黃榮利表示，若入主縣府，保證人事與工程透明，絕不受派系控制或外行人指揮內行人。他提出3年還清44億元債務，第4年發現金，並推動65歲以上健保費由縣府全額負擔，兒童營養午餐及學雜費全免，讓青年減輕負擔。針對山區猴害，將成立捕猴中隊；海區淹水則由他親自解決，並導入AI提升行政效率，爭取嘉義輕軌路網，打造充滿活力的清明政府。