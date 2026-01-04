5大法官釋憲難擋 政治問題應政治解決

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「現在無法阻擋憲法法庭怪獸持續做出判決！」律師葉慶元4日受訪時表示，就算立新法阻止他們這樣做，他們也會宣告違憲。法學博士桂宏誠受訪則指出，下級法院可拒絕承認結果，但因外力不能介入個案，這要看法官個人的態度。另有不願具名的學者呼籲，預算等政治問題應該政治解決，立法院可以做出決議或重複立法表態杯葛。

憲法法庭去年12月19日做出114年憲判1後，2日又做出「115年憲判1」，雖然並非處理敏感議題，但也讓外界批評5人判決在憲法上、法律上都是違憲違法而無效。民眾黨便呼籲總統賴清德立即履行法律義務，儘速提名大法官人選。

修法無法阻止

輿論擔心，大法官恐持續進行憲判，對《財劃法》、114年總預算等爭議案件作出判決。被問到如何阻止5位大法官繼續進行憲法判決？律師葉慶元受訪時直言，現行制度基本上無法，因為立法院就算立新法阻止他們這樣做，他們也會立刻宣告違憲。

有不願具名的法律學者受訪時表示，立法院可以通過決議，不承認相關判決的合法性，但此決議也沒有拘束力，但在政治上，既然司法院並非遵循正常管道，可透過合議制的立法院做出決議，交給民眾進行判斷。該學者說，修法公投否決憲判也沒有用，因為行政院會釋憲，憲法法庭最終還是判無效。

釋憲者不承認結果？

「下級法院可以不承認相關判決！」法學博士桂宏誠受訪時指出，115憲判1接下來將應用在下級法院，下級法院的法官可以「憲法判決非法律」為由承認其無效，屆時若這樣做就會有很大聲浪出現。但學者也說，這要看法官個人，雖說不能關切個案，但這樣做很容易受到司法體系的上級關注。

學者直言，若當初5人就可以做憲法判決、行政院可以不副署，早就都這樣做了，就是因為知道這樣做有問題，憲法法庭與行政院拖了1年才獨斷獨行。

可重複立法展現杯葛

「政治問題應該由政治協商解決！」學者指出，其實加拿大《憲法》有規定，最高法院若做出違憲判決，國會若有3分之2不同意，是可以推翻判決的，司法權並非一切的最高權，權力分立是互相制衡。

學者認為，立法院可透過重複立法抵制（例如再制定一部《憲法訴訟法》），雖然可能會陷入「立法→釋憲→無效」的無限循環，但可在政治協商前做為杯葛的手段。

