再拋升薪承諾！賴總統：今年會再調薪 基本工資要跨過3萬元

國際青年商會中華民國總會今天於新竹舉辦第 74 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，賴清德總統蒞臨，他在致詞時提到，政府不僅投入百億預算協助中小微型企業轉型，更具體承諾將持續調升基本薪資，「今年我還會再調薪，要讓基本工資能跨過3萬元！」

賴總統於今天下午3點抵達；4點過後，國民黨主席鄭麗文及新竹市長高虹安等人也將陸續到場。賴總統與鄭麗文並未同台，而是前後錯開出席。主辦單位指出，活動共吸引153個分會會長等約800名菁英齊聚一堂。

賴總統致詞表示，政府將與創業者及企業站在一起，持續穩定匯率、維持對美匯率穩定，並採取適度寬鬆的利率政策，目前央行基準利率約2%，通膨控制在2%以內。針對對美對等關稅，他指出談判已進入最後階段，部分關稅已自28%調降；行政院並編列930億元預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路4大面向，協助中小微型企業因應衝擊。

賴總統說，政府將成為企業最堅強的後盾，透過行政院每年撥款逾百億元的專款，協助中小微型企業進行數位轉型與淨零轉型。此外，政府已設立單一窗口，幫助大家「立足台灣，行銷全世界」。

對於廣大的受薪階級，賴總統指出，過去10年間公務人員已歷經4次調薪，累計漲幅達 14%。在勞工權益方面，基本工資已連續 10 年調漲，從早期的20008元一路提升至目前的 29500 元。賴總統在現場許諾：「今年還會再調薪！讓基本工資能跨過3萬元」。

賴總統強調，行政院因應新時代來臨，已推動「AI新十大建設」，目標在2040年前培育50萬名AI人才，並成立國家級算力中心與人工智慧資料中心，促進各縣市均衡發展，相關政策將力拚創造一兆元軟體平台產值，並運用人工智慧協助百萬家中小企業升級轉型，鼓勵新創與企業共同投入。