快訊

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

委內瑞拉遭突襲！傳陸製預警雷達突「毀滅性癱瘓」 美軍如入無人之境

再拋升薪承諾！賴總統：今年會再調薪 基本工資要跨過3萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

再拋升薪承諾！賴總統：今年會再調薪 基本工資要跨過3萬元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
本次活動邀請賴總統蒞臨，賴總統於今天下午3點左右抵達。記者郭政芬／攝影
本次活動邀請賴總統蒞臨，賴總統於今天下午3點左右抵達。記者郭政芬／攝影

國際青年商會中華民國總會今天於新竹舉辦第 74 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，賴清德總統蒞臨，他在致詞時提到，政府不僅投入百億預算協助中小微型企業轉型，更具體承諾將持續調升基本薪資，「今年我還會再調薪，要讓基本工資能跨過3萬元！」

⭐2025總回顧

賴總統於今天下午3點抵達；4點過後，國民黨主席鄭麗文及新竹市長高虹安等人也將陸續到場。賴總統與鄭麗文並未同台，而是前後錯開出席。主辦單位指出，活動共吸引153個分會會長等約800名菁英齊聚一堂。

賴總統致詞表示，政府將與創業者及企業站在一起，持續穩定匯率、維持對美匯率穩定，並採取適度寬鬆的利率政策，目前央行基準利率約2%，通膨控制在2%以內。針對對美對等關稅，他指出談判已進入最後階段，部分關稅已自28%調降；行政院並編列930億元預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路4大面向，協助中小微型企業因應衝擊。

賴總統說，政府將成為企業最堅強的後盾，透過行政院每年撥款逾百億元的專款，協助中小微型企業進行數位轉型與淨零轉型。此外，政府已設立單一窗口，幫助大家「立足台灣，行銷全世界」。

對於廣大的受薪階級，賴總統指出，過去10年間公務人員已歷經4次調薪，累計漲幅達 14%。在勞工權益方面，基本工資已連續 10 年調漲，從早期的20008元一路提升至目前的 29500 元。賴總統在現場許諾：「今年還會再調薪！讓基本工資能跨過3萬元」。

賴總統強調，行政院因應新時代來臨，已推動「AI新十大建設」，目標在2040年前培育50萬名AI人才，並成立國家級算力中心與人工智慧資料中心，促進各縣市均衡發展，相關政策將力拚創造一兆元軟體平台產值，並運用人工智慧協助百萬家中小企業升級轉型，鼓勵新創與企業共同投入。

新任總會長張旭志在致詞強調，第 74 屆團隊將以「青年領航欣耀動‧智創永續築未來」為核心目標，持續落實「訓練自己，服務社會」的宗旨，更積極參與社會議題的解決，讓台灣青年的聲音被世界聽見。

國際青年商會中華民國總會今天於新竹舉辦第 74 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動。記者郭政芬／攝影
國際青年商會中華民國總會今天於新竹舉辦第 74 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動。記者郭政芬／攝影
主辦單位指出，活動共吸引153個分會會長等約800名菁英齊聚一堂。記者郭政芬／攝影
主辦單位指出，活動共吸引153個分會會長等約800名菁英齊聚一堂。記者郭政芬／攝影

行政院 基本工資 賴清德 薪水 薪資

延伸閱讀

批民進黨執政高雄太久 鄭麗文南下挺柯志恩：她有專業能顧好下一代

出席高雄市雲林同鄉會 鄭麗文籲挺張嘉郡、柯志恩

鄭麗文以「美出兵委國」比喻台海 吳思瑤：別總操作疑美論

柯文哲批蔡英文與賴清德不處理扁案 導致台灣人民不信任司法

相關新聞

再拋升薪承諾！賴總統：今年會再調薪 基本工資要跨過3萬元

國際青年商會中華民國總會今天於新竹舉辦第 74 屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，賴清德總統蒞臨，他在致詞時提到，政府不...

新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

前總統陳水扁日前宣布將播出新節目「總統鏡來開講」，原訂今日播出，但上午陳水扁卻突喊卡，並爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行...

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

前總統陳水扁因龍潭收賄等四大弊案，遭判刑20年確定，2015年初獲保外就醫迄今，屢次被外界質疑有站台造勢、接受採訪、主持...

內政部：未拖延高虹安復職程序 提醒若二審更審再判高貪汙須停職

新竹市長高虹安指出，不理解內政部以其立委任內的助理費案件停止市長職務、同意其復職比將其停職的處理時間長，以及未來助理費案...

美委衝突升溫 外交部高度關注：與美合作為區域穩定做貢獻

美國總統川普下令大規模襲擊委內瑞拉，抓獲委國總統馬杜洛及其夫人，將接管委內瑞拉直到「直到安全、妥善地完成政權過渡」。我外...

鄭麗文以「美出兵委國」比喻台海 吳思瑤：別總操作疑美論

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，國民黨主席鄭麗文點名賴清德總統不要玩火，別以為對中挑釁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。