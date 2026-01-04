美委衝突升溫 外交部高度關注：與美合作為區域穩定做貢獻

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

美國總統川普下令大規模襲擊委內瑞拉，抓獲委國總統馬杜洛及其夫人，將接管委內瑞拉直到「直到安全、妥善地完成政權過渡」。我外交部表示，高度關注委內瑞拉當前國內外政經情勢發展，台灣也將持續與美國在內的全球自由民主友盟合作，為區域乃至全球的安全穩定與繁榮共同努力。

外交部指出，高度關注委內瑞拉當前國內外的政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，以及其威權統治造成的人道危機，這些情況長期以來均已嚴重衝擊區域穩定；外交部基於保僑護僑的基本立場，將會持續關注委國事態演變，以隨時掌握最新發展，並適時因應。

外交部指出，台灣政府期盼委內瑞拉能順利和平過渡到民主政體，並促進雙方關係的發展；台灣也將持續與美國在內的全球自由民主友盟合作，為區域乃至全球的安全穩定與繁榮共同努力。

此外，外交部持續關注美國對委內瑞拉的軍事行動，經兼轄委國事務的我國駐哥倫比亞代表處確認，旅居委國的台灣僑胞約200餘人目前均安全無虞，駐處並已提醒僑胞注意安全，亦將持續關注旅委僑胞近況。

外交部提醒國人，在委內瑞拉若遇急難狀況，請立即與兼轄委國的駐哥倫比亞代表處聯繫，以獲得必要協助。我國駐哥倫比亞代表處之緊急聯絡電話：+57-315-649-2913；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

