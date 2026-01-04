新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

前總統陳水扁日前宣布將播出新節目「總統鏡來開講」，原訂今日播出，但上午陳水扁卻突喊卡，並爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行政院長卓榮泰下令不准播出。對此，矯正署副署長劉明彰回應，節目不播是否是受到行政院長指示，未收到相關訊息。

陳水扁日前在臉書預告，即將於1月4日上午10時於鏡新聞主持「總統鏡來講」新節目，首集在今日播出，主打講出真相、理想等台灣新力量；然而陳水扁今上午臨時在臉書再度發文，表示原定今天首播的節目雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署署長林憲銘卻和他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，因此期待他主持新節目的觀眾「抱歉讓大家失望了」。