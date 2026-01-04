聽新聞
新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了
前總統陳水扁日前宣布將播出新節目「總統鏡來開講」，原訂今日播出，但上午陳水扁卻突喊卡，並爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行政院長卓榮泰下令不准播出。對此，矯正署副署長劉明彰回應，節目不播是否是受到行政院長指示，未收到相關訊息。
陳水扁日前在臉書預告，即將於1月4日上午10時於鏡新聞主持「總統鏡來講」新節目，首集在今日播出，主打講出真相、理想等台灣新力量；然而陳水扁今上午臨時在臉書再度發文，表示原定今天首播的節目雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署署長林憲銘卻和他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，因此期待他主持新節目的觀眾「抱歉讓大家失望了」。
對此矯正署發言人、副署長劉明彰表示，受刑人保外醫治期間應遵守事項，均由矯正機關依照受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定落實訪查及督管，至於節目不播，是否是受到行政院長指示，他未收到相關訊息，無從評論回應。
