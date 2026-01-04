快訊

川普對委成北京樣板？美前官員：解放軍沒經驗 對台採暗殺更可能成功

新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

批民進黨執政高雄太久 鄭麗文南下挺柯志恩：她有專業能顧好下一代

聽新聞
0:00 / 0:00

新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
前總統陳水扁原訂今日播出新節目「總統鏡來開講」，但今上午陳水扁突喊卡，爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行政院長卓榮泰下令不准播出。圖／記者周嘉茹翻攝自陳水扁臉書
前總統陳水扁原訂今日播出新節目「總統鏡來開講」，但今上午陳水扁突喊卡，爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行政院長卓榮泰下令不准播出。圖／記者周嘉茹翻攝自陳水扁臉書

前總統陳水扁日前宣布將播出新節目「總統鏡來開講」，原訂今日播出，但上午陳水扁卻突喊卡，並爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行政院長卓榮泰下令不准播出。對此，矯正署副署長劉明彰回應，節目不播是否是受到行政院長指示，未收到相關訊息。

⭐2025總回顧

陳水扁日前在臉書預告，即將於1月4日上午10時於鏡新聞主持「總統鏡來講」新節目，首集在今日播出，主打講出真相、理想等台灣新力量；然而陳水扁今上午臨時在臉書再度發文，表示原定今天首播的節目雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署署長林憲銘卻和他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，因此期待他主持新節目的觀眾「抱歉讓大家失望了」。

對此矯正署發言人、副署長劉明彰表示，受刑人保外醫治期間應遵守事項，均由矯正機關依照受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定落實訪查及督管，至於節目不播，是否是受到行政院長指示，他未收到相關訊息，無從評論回應。

前總統陳水扁原訂今日播出新節目「總統鏡來開講」，但今上午陳水扁突喊卡，爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行政院長卓榮泰下令不准播出。圖／記者周嘉茹翻攝自陳水扁臉書
前總統陳水扁原訂今日播出新節目「總統鏡來開講」，但今上午陳水扁突喊卡，爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行政院長卓榮泰下令不准播出。圖／記者周嘉茹翻攝自陳水扁臉書

行政院 陳水扁 受刑人

延伸閱讀

陳水扁節目喊卡 蔡易餘：保外就醫有對應規定…扁會做好評估

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

陳水扁保外就醫11年展延43次 屢踩「五不」紅線都過關今卻踢鐵板

陳水扁爆新節目「卓院長下令」喊卡 鄭麗文：扁故意將賴卓一軍

相關新聞

新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

前總統陳水扁日前宣布將播出新節目「總統鏡來開講」，原訂今日播出，但上午陳水扁卻突喊卡，並爆料透過矯正署長林憲銘得知是因行...

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

前總統陳水扁因龍潭收賄等四大弊案，遭判刑20年確定，2015年初獲保外就醫迄今，屢次被外界質疑有站台造勢、接受採訪、主持...

內政部：未拖延高虹安復職程序 提醒若二審更審再判高貪汙須停職

新竹市長高虹安指出，不理解內政部以其立委任內的助理費案件停止市長職務、同意其復職比將其停職的處理時間長，以及未來助理費案...

美委衝突升溫 外交部高度關注：與美合作為區域穩定做貢獻

美國總統川普下令大規模襲擊委內瑞拉，抓獲委國總統馬杜洛及其夫人，將接管委內瑞拉直到「直到安全、妥善地完成政權過渡」。我外...

鄭麗文以「美出兵委國」比喻台海 吳思瑤：別總操作疑美論

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，國民黨主席鄭麗文點名賴清德總統不要玩火，別以為對中挑釁...

王定宇：台灣與委內瑞拉完全不同 不必擔心中國「比照美國」

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，引發各界憂心中國藉此合理化侵台行為。民進黨立委王定宇指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。