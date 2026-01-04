快訊

陳水扁節目喊卡 挺扁綠委蔡易餘：保外就醫有對應規定…扁會做好評估

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘。圖／聯合報系資料照片

目前仍為保外就醫身分的前總統陳水扁，今早爆料他在鏡電視的節目「總統鏡來講」臨時喊卡，原因是「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠」。向來挺扁的民進黨立委蔡易餘說，保外就醫有對應的規定，「陳總統會做好自己的評估，我們都尊重」。

⭐2025總回顧

陳水扁2015年獲准保外就醫，台中監獄提出「不上台、不公開講話、不接受媒體採訪」等原則，但這些年扁陸續跨越紅線，包括預錄影片現身「喜樂島聯盟」記者會、民進黨全代會、主持廣播節目「有夢上水」，日前更預告在鏡新聞官網、YouTube頻道開設「總統鏡來講」。

不過，「總統鏡來講」首在今早臨時喊卡，陳水扁更點出是「卓榮泰下令不准播出」。

蔡易餘今天結束嘉義縣長初選政見會後受訪指出，眾所周知，他一路以來支持陳總統，這段時間也關注扁的身體健康及受刑人的人權；目前陳水扁仍在保外就醫中，而保外就醫有對應的規定，「陳總統會做好自己的評估，我們都尊重，也關心陳總統的健康」。

