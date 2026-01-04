美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛 外交部：續與美在內的友盟合作

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，外交部今天表示，將會持續關注委國事態，並持續與美國等民主友盟合作，為區域乃至全球的安全穩定與繁榮共同努力。

美國3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。美國共和黨籍聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）在X發文表示，最擔心的是，俄羅斯會藉此為其對烏克蘭非法且野蠻的軍事行動辯護，或中國將用此來合理化對台灣的入侵。

外交部下午回覆中央社提問表示，外交部高度關注委內瑞拉當前國內外的政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，以及其威權統治造成的人道危機，前揭情況長期以來均已嚴重衝擊區域穩定。

外交部說明，基於保僑護僑的基本立場，將會持續關注委國事態演變，以隨時掌握最新發展，並適時因應。同時台灣政府也期盼委內瑞拉能順利和平過渡到民主政體，並促進雙方關係的發展。

外交部強調，台灣也將持續與美國在內的全球自由民主友盟合作，為區域乃至全球的安全穩定與繁榮共同努力。

