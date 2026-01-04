卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
前總統陳水扁從2015年獲保外就醫迄今，原定今天首播鏡電視節目，臨時喊卡，中監今發新聞稿回應。圖／本報資料照
前總統陳水扁因龍潭收賄等四大弊案，遭判刑20年確定，2015年初獲保外就醫迄今，屢次被外界質疑有站台造勢、接受採訪、主持節目等違反保外就醫規定的行為，但都未被中監認定違規，不過扁原定在今天播出的鏡電視節目卻臨時喊卡，扁稱是「卓榮泰下令」，台中監獄今回覆，扁主持電視台節目，經審核後，依法予以駁回，也督管扁需恪守規範。

台中監獄今表示，按「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，是使無法於監內接受適當醫療的受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。

中監指出，有關前總統陳水扁辦理保外醫治至今，均由中監依法令派員訪察、督管保外期間所有活動。有關扁首播主持電視台節目一案，中監本於權責，按管理辦法第7條規定，覈實審核扁所提申請與病況，依法予以駁回，也將落實督管扁，務必恪守相關規範。

前總統陳水扁因陳敏薰買官等四大弊案，遭判刑20年定讞，2015年1月5日獲保外就醫出監，截止今天為止，扁已保外就醫近11年，保外就醫展延次數為43次，雖然中監要求「不接受媒體採訪」等5不原則，但扁仍多次踩到紅線，包括主持微笑廣播電台節目、接受日媒採訪等，都未被中監認定違規，此次要主持鏡電視節目，卻被認定違規，引發外界「耐人尋味」的討論。

前總統陳水扁原定今天在鏡電視首撥「總統鏡來講」節目，但扁今表示，矯正署署長林憲銘向他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要「抓回籠」，期待他主持總統鏡來講的朋友，抱歉讓大家失望了。

前總統陳水扁在2015年1月5日保外就醫，每3個月由台中監獄評估，視病情展延保外就醫期限，扁保外就醫已近11年，展延次數達43次，已創台灣司法史保外就醫受刑人最長的紀錄，且保外就醫時間仍不斷增加中。

根據「保外醫治受刑人管理條例」的規定，保外就醫的受刑人需遵守不違法犯紀、不公開場所、不上台亮相、不公開講話、不接受訪問、不得擅離或更換指定醫院（未經監獄許可）、不能從事顯然與醫療無關活動（未經監獄許可）。

保外就醫 監獄 受刑人 陳水扁 鏡電視 卓榮泰

