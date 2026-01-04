內政部：未拖延高虹安復職程序 提醒若二審更審再判高貪汙須停職

新竹市長高虹安指出，不理解內政部以其立委任內的助理費案件停止市長職務、同意其復職比將其停職的處理時間長，以及未來助理費案如二審貪汙罪部分無罪，判決經最高法院撤銷發回更審無須再停職。

內政部今天澄清，新竹市長的停職與復職均依法辦理，處理時間沒有刻意拖延；此外，高虹安案三審如經最高法院撤銷二審無罪判決、發回更審，暫無須再停職，但若二審法院更審後改判貪汙罪有罪，須依法停職。

高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審依貪汙罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院改依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6個月，得易科罰金，可上訴，高虹安已於去年12月18日復職。

內政部表示，地方制度法明定，縣市長涉嫌犯圖利罪以外的貪汙治罪條例的罪，經第一審判處有期徒刑以上，應由內政部停職，是考量相關情事已影響國家及人民對其信任關係，並避免對政府公權力及業務推行產生不良影響，不以犯罪事實發生於縣市長任期內為限。

內政部說，高虹安因涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，一審經台北地方法院於民國113年7月26日判處有期徒刑，內政部同日停止市長職務，符合法律規定。

內政部指出，縣市長依前述規定停職後，如經改判無罪時，在任期屆滿前得准其先行復職，並應向內政部提出申請。新竹市政府於高等法院2025年12月16日上午10時改判高虹安貪汙罪部分無罪後，於同日下午約5時以公文將復職申請書送到內政部，內政部於17日下午2時即發文新竹市政府同意復職，相關作業都依一般行政程序處理，沒有刻意拖延。

內政部說，高虹安上述司法案件，如果三審最高法院撤銷二審無罪判決發回更審，為避免司法判決未確定前反覆停職、復職影響地方政務推動，因此暫無須再予停職，但如果二審法院更審後再改判貪汙罪部分有罪，須依法停職。

內政部表示，地方制度法也規定，縣市長如經因刑事案件判刑確定，須入監服刑或褫奪公權者，由內政部解除職務；內政部將持續關注新竹市長相關司法案件法院審理情況，依法辦理。