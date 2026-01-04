柯文哲批蔡英文與賴清德不處理扁案 導致台灣人民不信任司法
民眾黨前黨主席柯文哲今天抨擊前總統陳水扁保外就醫案表示，法律應明確、公正，交保就交保、要特赦就特赦，不特赦就說清楚，蔡英文總統、賴清德總統對此長期不處理，讓司法失去人民信任。
柯文哲說，他曾是陳水扁的醫療小組醫師，對其健康狀況相當了解。然而，陳水扁保外就醫至今，法律標準模糊不清，這正是台灣人民不信任司法的縮影。
柯文哲表示，法律應該是一清二楚的，行就行、不行就不行。若要特赦就應該特赦，不要讓陳水扁每天在外面「趴趴走」，卻沒有明確的法律地位。這不僅是法律問題，更是國家治理的缺失。
柯文哲說，這項爭議從蔡英文執政至今，即便換了賴清德接棒，依舊沒有得到妥善處理。這種曖昧不明的處置方式，導致台灣司法無法獲得人民的尊重與信任。
