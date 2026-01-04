快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

批綠委「引戰法案」趙少康：賴總統應親自阻擋 要求撤案

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」字眼。中廣前董事長趙少康今表示，林宜瑾的刻意「引戰法案」，不應該由藍白立委當煞車皮阻擋，而應該由賴清德總統自己親自譴責林宜瑾，並要求立即撤案。

⭐2025總回顧

趙少康指出，賴清德總統在新年文告中特別指責藍白立委浪費時間，在立法院席次明明不夠三分之二，偏偏要提總統彈劾案，根本不會通過，只是虛晃一招。其實賴清德只講了一半，他還應該說，就算立法院通過了，還要聲請五個偉大的司法院大法官審理，賴清德口中「道德性」這麼高的五人憲法法庭，會判決他彈劾成立嗎？

趙少康說，賴清德子弟兵林宜瑾領銜提案修正「兩岸人民關係條例」，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語，想要搞「法理台獨」。林宜瑾說，台灣中國一邊一國，希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。

趙少康質疑，賴清德一方面說不會挑釁大陸，一方面任由子弟兵委員提出大陸最在意的「兩國論」，這不是「挑釁」什麼是「挑釁」？這不是「引戰」什麼是「引戰」？又要編列史上最高的國防預算，又要刻意製造兩岸緊張，賴系人馬到底在打什麼主意？是要幫助美國軍火商發兩岸戰爭財嗎？

趙少康說，依照賴清德「不要浪費時間，好好辦正事」的邏輯，民進黨在立法院席次不過半，如果藍白立委要阻擋，這個法律修正案根本通不過，那民進黨立委不是不幹正事在浪費時間？所以林宜瑾的刻意「引戰法案」，不應該由藍白立委當煞車皮阻擋，而應該由賴總統自己親自譴責林宜瑾，並要求立即撤案。

林宜瑾 賴清德 兩岸人民關係條例 趙少康 法理台獨

延伸閱讀

綠委提修兩岸條例變兩國 王鴻薇酸：別撤案 應直接廢陸委會

批賴總統元旦講話只有怨氣沒有團結 趙少康：失格領導人

趙少康挺馬英九「三中案」無罪：我的祖宗八代也被查了

影／大罷免亮票涉違反選罷法 趙少康認罪請求從輕量刑

相關新聞

陳水扁保外就醫11年展延43次 屢踩「五不」紅線都過關今卻踢鐵板

前總統陳水扁因陳敏薰買官等四大弊案，遭判刑20年定讞，2015年1月5日獲保外就醫出監，截止今天為止，扁已保外就醫近11...

批綠委「引戰法案」趙少康：賴總統應親自阻擋 要求撤案

民進黨立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」字眼。中廣前董事長趙少康今表示，林宜瑾的刻意「引戰法案」，...

國安局：中共對我關鍵基礎設施網路侵擾 每天263萬次

國安局今天發布「2025 年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，表示中共網軍持續對台灣關鍵基礎設施發動網路攻擊，且...

美打擊委內瑞拉 鄭麗文：台灣對美全新戰略思維 需有政治智慧化解危機

美軍大規模突襲委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。國民黨主席鄭麗文今表示，希望這類行動還是應該回歸國際法的規範，面對美國...

陳水扁爆新節目「卓院長下令」喊卡 鄭麗文：扁故意將賴卓一軍

前總統陳水扁發文指，因行政院長卓榮泰下令不准播出，原訂首播的線上節目無法播出。鄭麗文說，民進黨的家務事她不是很感興趣。因...

陳建仁將掌中研院…醫批他當官成癮 殘酷揭露綠營1危機

前副總統陳建仁確定將出任中研院第13任院長引關注，時事評論家、醫師沈政男痛批，綠營主政這幾年，檯面上看來看去都同一幫人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。