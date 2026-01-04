陳水扁保外就醫11年展延43次 屢踩「五不」紅線都過關今卻踢鐵板

前總統陳水扁因陳敏薰買官等四大弊案，遭判刑20年定讞，2015年1月5日獲保外就醫出監，截止今天為止，扁已保外就醫近11年，保外就醫展延次數為43次，雖然中監要求「不接受媒體採訪」等5不原則，但扁仍多次踩到紅線，包括主持微笑廣播電台節目、接受日媒採訪等，都未被中監認定違規，此次要主持鏡電視節目，卻被認定違規，引發外界「耐人尋味」的討論。

前總統陳水扁原定今天在鏡電視手撥「總統鏡來講」節目，但扁今表示，矯正署署長林憲銘向他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要「抓回籠」，期待他主持總統鏡來講的朋友，抱歉讓大家失望了。

前總統陳水扁在2015年1月5日保外就醫，每3個月由台中監獄評估，視病情展延保外就醫期限，扁保外就醫已近11年，展延次數達43次，已創台灣司法史保外就醫受刑人最長的紀錄，且保外就醫時間仍不斷增加中。

因過去保外就醫的受刑人，多是罹患重症，依照法務部過去紀錄，近半數的保外就醫受刑人，獲准保外就醫後即死亡，更讓外界屢屢質疑政治介入司法的「雙重標準」。

根據「保外醫治受刑人管理條例」的規定，保外就醫的受刑人需遵守不違法犯紀、不公開場所、不上台亮相、不公開講話、不接受訪問、不得擅離或更換指定醫院（未經監獄許可）、不能從事顯然與醫療無關活動（未經監獄許可）。

陳水扁獲保外就醫後，屢屢被外界質疑違反保外就醫規定，2017年扁欲參加凱達格蘭募款餐會時，中監有「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」等但書，被媒體簡稱為「五不原則」，外界也以該原則，檢視扁是否踩紅線。

近年來扁較受爭議的踩紅線行為，包括2018年參加陳致中市議員造勢晚會、2018年接受日本產經專訪以頭版刊登、2020年媒體人趙少康在網路節目「鄉民來衝康」播放與陳水扁對談錄影、2021年（至2025年12月停播）在「微微笑全國廣播網」每周日主持廣播節目等，中監都僅回覆「了解後評估處理」。