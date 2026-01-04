快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

聽新聞
0:00 / 0:00

嘆該多看世面…國軍長效飲用水120元 游淑慧貼1照驚呆

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
游淑慧今天在臉書貼出一張日本無印良品的「災害用備蓄飲用水」照片，嘆強化國家韌性特別預算中，編列每瓶500ml、效期5年的長效期戰備飲用水單價120元；日本無印良品販售「災害用備蓄飲用水」，效期10年、490ml、單價180日幣(約36元台幣），這才是行情。圖／引用自游淑慧臉書
游淑慧今天在臉書貼出一張日本無印良品的「災害用備蓄飲用水」照片，嘆強化國家韌性特別預算中，編列每瓶500ml、效期5年的長效期戰備飲用水單價120元；日本無印良品販售「災害用備蓄飲用水」，效期10年、490ml、單價180日幣(約36元台幣），這才是行情。圖／引用自游淑慧臉書

立院去年三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中國防部採購的國軍長效飲用水一瓶120元引熱議。國民黨議員游淑慧今在臉書貼出日本無印良品販售的「災害用備蓄飲用水」，直嘆「誰敢保證，國防預算都花在該花地方？沒有成貪汙納垢黑箱？」

⭐2025總回顧

立法院會去年10月17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，原列新台幣5500億元，減列52億9870萬5000元，以國防部為大宗，一共減列50億餘元，引發討論的7.8億元國軍長效飲用水建置案，則減列4億元。

游淑慧今天在臉書貼出一張日本無印良品的「災害用備蓄飲用水」照片，直嘆「價錢多比比、世面多看看。」

游淑慧說，強化國家韌性特別預算中，編列每瓶500ml、效期5年的長效期戰備飲用水單價120元；日本無印良品販售「災害用備蓄飲用水」，效期10年、490ml、單價180日幣(約36元台幣），這才是行情、這才是全民備災，正常的行情，市面上可以買到。

游嘆，支持國防預算，不是問題；問題是，誰敢保證，國防預算都是花在該花的地方？國防預算沒有成為貪汙納垢的黑箱？

國防預算 特別預算 災害

延伸閱讀

死刑被濫用權力者實質閹割 游淑慧：極少數大法官凌駕人民普遍意志

隨機攻擊應變慢？目擊者還原警為何棄車狂奔 游淑慧盼同理心

賴總統中華民國團結說 游淑慧曝真相：做不到稱吹牛不做

「Meta才是詐騙最大溫床」 游淑慧分析小紅書連車尾燈都看不到

相關新聞

陳水扁保外就醫11年展延43次 屢踩「五不」紅線都過關今卻踢鐵板

前總統陳水扁因陳敏薰買官等四大弊案，遭判刑20年定讞，2015年1月5日獲保外就醫出監，截止今天為止，扁已保外就醫近11...

批綠委「引戰法案」趙少康：賴總統應親自阻擋 要求撤案

民進黨立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」字眼。中廣前董事長趙少康今表示，林宜瑾的刻意「引戰法案」，...

國安局：中共對我關鍵基礎設施網路侵擾 每天263萬次

國安局今天發布「2025 年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，表示中共網軍持續對台灣關鍵基礎設施發動網路攻擊，且...

美打擊委內瑞拉 鄭麗文：台灣對美全新戰略思維 需有政治智慧化解危機

美軍大規模突襲委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。國民黨主席鄭麗文今表示，希望這類行動還是應該回歸國際法的規範，面對美國...

陳水扁爆新節目「卓院長下令」喊卡 鄭麗文：扁故意將賴卓一軍

前總統陳水扁發文指，因行政院長卓榮泰下令不准播出，原訂首播的線上節目無法播出。鄭麗文說，民進黨的家務事她不是很感興趣。因...

陳建仁將掌中研院…醫批他當官成癮 殘酷揭露綠營1危機

前副總統陳建仁確定將出任中研院第13任院長引關注，時事評論家、醫師沈政男痛批，綠營主政這幾年，檯面上看來看去都同一幫人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。