嘆該多看世面…國軍長效飲用水120元 游淑慧貼1照驚呆

立院去年三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中國防部採購的國軍長效飲用水一瓶120元引熱議。國民黨議員游淑慧今在臉書貼出日本無印良品販售的「災害用備蓄飲用水」，直嘆「誰敢保證，國防預算都花在該花地方？沒有成貪汙納垢黑箱？」

立法院會去年10月17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，原列新台幣5500億元，減列52億9870萬5000元，以國防部為大宗，一共減列50億餘元，引發討論的7.8億元國軍長效飲用水建置案，則減列4億元。

游淑慧今天在臉書貼出一張日本無印良品的「災害用備蓄飲用水」照片，直嘆「價錢多比比、世面多看看。」

游淑慧說，強化國家韌性特別預算中，編列每瓶500ml、效期5年的長效期戰備飲用水單價120元；日本無印良品販售「災害用備蓄飲用水」，效期10年、490ml、單價180日幣(約36元台幣），這才是行情、這才是全民備災，正常的行情，市面上可以買到。

游嘆，支持國防預算，不是問題；問題是，誰敢保證，國防預算都是花在該花的地方？國防預算沒有成為貪汙納垢的黑箱？