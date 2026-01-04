美打擊委內瑞拉 鄭麗文：台灣對美全新戰略思維 需有政治智慧化解危機

美軍大規模突襲委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。國民黨主席鄭麗文今表示，希望這類行動還是應該回歸國際法的規範，面對美國的全新世界戰略思維，台灣也該自我調整，更需要透過自己的政治智慧化解台海危機與歧異。

鄭麗文今出席國民黨客家工作會議受訪表示，這場軍事行動當然是驚天動地的大動作。過去近百年來，以美國為主導的國際社會許多遊戲規則，在美國總統川普的任內都做了很重大的改變。從台灣的立場可感受到，日本首相高市早苗事件到這次圍台軍演，可以看到川普或白宮的立場都非常淡然，保持一定距離。

鄭麗文說，跟川普宣示的，尤其是美軍在全世界介入的程度可能會做大幅後退。這也是他要求全世界各地大幅提高自己的軍備預算的原因，因為他認為區域安全、國家安全，自己應該負起更大的責任，而不應該長期依賴美國。

鄭麗文表示，在川普的領導之下進行「門羅主義」，退回到美洲，所以可看到美國這陣子，一直把安全上的注意力與關注度放在委內瑞拉。在這次行動後，想必後續還有很多複雜的問題。美國的注意力會放在美洲，因此，台灣更需要透過自己的政治智慧來化解台海的歧異，希望開創和平的可能，不是推向兵凶戰危，更不要以為任何危險挑釁的動作，美國都會來幫忙收爛攤子。

鄭麗文說，看到美國現在全新的世界戰略思維，台灣也應該要自我調整，民進還有賴清德總統不能再任意玩火，做任何不負責任的政治舉措。因此，她還是希望回到「九二共識、反對台獨」。既然賴總統已經說不會宣布台獨了，只要下架「台獨黨綱」，回到「九二共識」，兩岸就馬上春暖花開。

鄭麗文也說，為了台海的和平穩定，在亂世中，一定要發揮大家最大的智慧，所以希望賴總統已經召開國安會議，重新評估國際局勢，重新思考台灣戰略，重新調整台灣要如何才能有效地自我防衛，開創和平穩定的兩岸關係，這也考驗領導人的智慧。

此外，美國智庫點名，在中共軍演期間，其言論指責賴清德總統升高兩岸局勢，是在配合中共的敘事。鄭麗文反擊，他們應該是在配合民進黨的「造謠供應鏈」吧？一個圍台軍演，看不到賴清德的國安團隊提出有效的「保台」方法，事後又開始啟動造謠供應鏈，想要拿這個來扣帽子。

鄭麗文說，今天要應付、要處理的是對岸，不是國民黨。國安危機的來源是民進黨錯誤的兩岸政策，不是國民黨。如果賴清德聽她的勸，也不至於落到今天有這麼嚴重的國際「疑賴論」，也不至於到今天都沒辦法過境美國出訪。

鄭麗文說，賴清德應該好好地去當中華民國的總統，不要一天到晚用旁門左道來製造不必要的內部朝野矛盾，這對「抗中保台」一點幫助都沒有。