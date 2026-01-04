快訊

陳水扁爆新節目「卓院長下令」喊卡 鄭麗文：扁故意將賴卓一軍

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議。記者黃義書／攝影
國民黨主席鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議。記者黃義書／攝影

前總統陳水扁發文指，因行政院長卓榮泰下令不准播出，原訂首播的線上節目無法播出。鄭麗文說，民進黨的家務事她不是很感興趣。因為之前賴清德是最用力地要幫陳水扁免於牢獄之災，結果前總統蔡英文沒有辦法特赦陳水扁，到了賴清德當總統，也對陳水扁不聞不問。

鄭麗文說，如今扁在外面「趴趴走」，每天都在挑戰中華民國司法權威。今天到底是因為什麼原因呢？真的如同陳水扁所說的嗎？還是他故意想要將賴清德跟卓榮泰一軍，看他們是怎麼樣棄他們的祖師爺於不顧的？這就挑戰民進黨、賴清德、卓榮泰自己怎麼處理了。

此外，民進黨立委連署提案修正「兩岸人民關係條例」，擬改成「台灣與中華人民共和國」，並要刪除「國家統一前」字眼。國民黨主席鄭麗文今表示，賴清德總統的子弟兵提出藐視憲法、挑戰法理台獨的法案，她倒要看看賴總統會怎麼處理。

鄭麗文今出席國民黨客家工作會議受訪表示，可悲台獨，已經淪為台灣政客的政治遮羞布。民進黨的政治人物只要個人政治生涯出現重大危機，貪腐無能，就會搬出「台獨」這帖救命湯。提案的民進黨立委林宜瑾是已向檢調認罪、承認詐領助理費，是個十足的貪汙犯。

鄭麗文說，民進黨在賴清德長年執政的台南，不管是他的市府團隊、現任的台南立委，自己的嫡系子弟兵，一再出現嚴重的貪腐問題，他卻不聞不問、不處理。就在賴清德剛向國際社會昭告說他不會宣布台獨時，自己的子弟兵就在立法院提出一個藐視「中華民國憲法」、直接挑戰法理台獨的法案。

鄭麗文說，如果賴總統向國際社會所宣誓的「不會宣布台獨」是真的，那就趕快下架「台獨黨綱」，結果賴不敢回答。如今子弟兵要在立法院提出這樣的法案，是不是又像過去一樣？是林宜瑾想挽回自己瀕臨死亡的政治生命，還是賴私下授意玩兩手？大家就等著看。

賴清德 鄭麗文 民進黨 陳水扁 卓榮泰

