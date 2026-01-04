陳水扁爆卓榮泰下令「不播」換「不關」 林國成：干預獄政單位鐵證

前總統陳水扁主持訪談節目計畫生變，傳出行政院長卓榮泰下令「不准播出，否則就要抓回籠」。民眾黨立委林國成今天表示，陳水扁違反保外就醫規定在先，成為媒體傳播者確實有所不當，然而卓榮泰公然干預獄政單位，自己也無法認同這種做法。

陳水扁主持微微笑廣播網訪談節目「有夢上水」告一段落，近期轉往鏡新聞官網、YouTube頻道主持國政節目「總統鏡來講」，鏡新聞原本預計今天播出首集節目內容卻臨時計畫生變。陳水扁上午在臉書發文指出，「卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，很抱歉讓所有期待的朋友失望。

針對陳水扁新節目喊卡，林國成受訪時表示，陳水扁在保外就醫期間，本來就不符合不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪及不碰政治的「五不」規定，開設節目成為媒體傳播者也確實有所不當，獄政單位有必要重新檢討保外就醫規定。

不過，林國成也說，卓榮泰下令違反規定就要抓回去，這個就叫做干預司法跟獄政單位，矯正的目的是讓更生人回頭是岸，包括言論自由在內都要納入考慮，行政院長怎麼可以下令抓進監獄，賴清德總統干預司法，卓榮泰干預獄政單位，這些都是很明顯的鐵證。

林國成指出，賴政府一天到晚聲稱沒有干預司法，如今不檢討保外就醫等相關規定，反而只是用強硬的態度想要抓人，「你們用不合理的規範，達到把陳水扁抓回去的目的，這點我是百思不得其解」，我國的司法跟獄政單位需要改革，執政黨卻是越改革越沒有人權，自己無法認同這種做法。