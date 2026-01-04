快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

聽新聞
0:00 / 0:00

陳水扁爆卓榮泰下令「不播」換「不關」 林國成：干預獄政單位鐵證

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前總統陳水扁主持新訪談節目，原訂今天上午播出內容臨時喊卡。圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書
前總統陳水扁主持新訪談節目，原訂今天上午播出內容臨時喊卡。圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書

前總統陳水扁主持訪談節目計畫生變，傳出行政院長卓榮泰下令「不准播出，否則就要抓回籠」。民眾黨立委林國成今天表示，陳水扁違反保外就醫規定在先，成為媒體傳播者確實有所不當，然而卓榮泰公然干預獄政單位，自己也無法認同這種做法。

⭐2025總回顧

陳水扁主持微微笑廣播網訪談節目「有夢上水」告一段落，近期轉往鏡新聞官網、YouTube頻道主持國政節目「總統鏡來講」，鏡新聞原本預計今天播出首集節目內容卻臨時計畫生變。陳水扁上午在臉書發文指出，「卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，很抱歉讓所有期待的朋友失望。

針對陳水扁新節目喊卡，林國成受訪時表示，陳水扁在保外就醫期間，本來就不符合不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪及不碰政治的「五不」規定，開設節目成為媒體傳播者也確實有所不當，獄政單位有必要重新檢討保外就醫規定。

不過，林國成也說，卓榮泰下令違反規定就要抓回去，這個就叫做干預司法跟獄政單位，矯正的目的是讓更生人回頭是岸，包括言論自由在內都要納入考慮，行政院長怎麼可以下令抓進監獄，賴清德總統干預司法，卓榮泰干預獄政單位，這些都是很明顯的鐵證。

林國成指出，賴政府一天到晚聲稱沒有干預司法，如今不檢討保外就醫等相關規定，反而只是用強硬的態度想要抓人，「你們用不合理的規範，達到把陳水扁抓回去的目的，這點我是百思不得其解」，我國的司法跟獄政單位需要改革，執政黨卻是越改革越沒有人權，自己無法認同這種做法。

陳水扁 卓榮泰 獄政

延伸閱讀

陳水扁節目臨時喊卡 陳致中：恫嚇不能播的理由是什麼？

陳水扁節目喊卡 吳思瑤：法律如何規範就依法行政

陳水扁新節目喊卡劍指卓揆 綠營人士：意在製造壓力向賴總統叫板？

阿扁爆新節目「不播」換「不關」 王鴻薇：賴總統政治操作司法

相關新聞

陳水扁保外就醫11年展延43次 屢踩「五不」紅線都過關今卻踢鐵板

前總統陳水扁因陳敏薰買官等四大弊案，遭判刑20年定讞，2015年1月5日獲保外就醫出監，截止今天為止，扁已保外就醫近11...

批綠委「引戰法案」趙少康：賴總統應親自阻擋 要求撤案

民進黨立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，刪除「國家統一」字眼。中廣前董事長趙少康今表示，林宜瑾的刻意「引戰法案」，...

國安局：中共對我關鍵基礎設施網路侵擾 每天263萬次

國安局今天發布「2025 年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，表示中共網軍持續對台灣關鍵基礎設施發動網路攻擊，且...

美打擊委內瑞拉 鄭麗文：台灣對美全新戰略思維 需有政治智慧化解危機

美軍大規模突襲委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。國民黨主席鄭麗文今表示，希望這類行動還是應該回歸國際法的規範，面對美國...

陳水扁爆新節目「卓院長下令」喊卡 鄭麗文：扁故意將賴卓一軍

前總統陳水扁發文指，因行政院長卓榮泰下令不准播出，原訂首播的線上節目無法播出。鄭麗文說，民進黨的家務事她不是很感興趣。因...

陳建仁將掌中研院…醫批他當官成癮 殘酷揭露綠營1危機

前副總統陳建仁確定將出任中研院第13任院長引關注，時事評論家、醫師沈政男痛批，綠營主政這幾年，檯面上看來看去都同一幫人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。