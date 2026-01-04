陳水扁節目臨時喊卡 陳致中：恫嚇不能播的理由是什麼？

前總統陳水扁預計今天起要在鏡電視開播的「總統鏡來講」，在矯正署長林憲銘致電陳水扁之後臨時取消。前議員陳致中為父親抱不平，他說，新節目與已經主持5年的廣播節目都是人物訪談，他個人看不懂也想不通為何被「恫嚇不能播」，希望可以順利播出。

「總統鏡來講」原先預計今天上午10時線上開播，新節目強調「史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量」，不過今天正式開播前突然喊卡。陳水扁說，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。

陳致中表示，「總統鏡來講」跟過去主持5年的「有夢上水」性質上都是屬於一對一的人物訪談型態，調性很正面、理性、健康，也一樣透過網路YT播出，大家都蠻期待的，「我個人是看不懂也想不通恫嚇不能播的理由是什麼？我還是希望可以順利播出！」