陳水扁節目喊卡 吳思瑤：法律如何規範就依法行政

目前仍為保外就醫身分的前總統陳水扁，今早爆料他在鏡電視的節目「總統鏡來講」臨時喊卡，原因是「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠」。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說未聽聞相關訊息，她強調台灣是法治社會，法律怎麼規範就依法行政。

陳水扁2015年獲准保外就醫，台中監獄提出「不上台、不公開講話、不接受媒體採訪」三不原則，但這些年扁陸續跨越紅線，包括預錄影片現身「喜樂島聯盟」記者會、民進黨全代會、主持廣播節目「有夢上水」，日前更預告在鏡新聞官網、YouTube頻道開設「總統鏡來講」。

不過，「總統鏡來講」首在今早臨時喊卡，陳水扁更點出是「卓榮泰下令不准播出」。

吳思瑤今天受訪指出，她不清楚是否如同陳水扁所說有「誰下令」的說法，她沒有相關訊息，不便置喙。但台灣是法治社會，矯正機關或法務部門提出提醒，是基於台灣法規對保外就醫的原則性規範，台灣在做任何執法都是依法行政，應當尊重法務部門的作為。

對於陳水扁保外就醫身分是否適合開設政治節目，吳思瑤說，社會都可以評論，包括保外就醫規範、社會的想法，相信台灣社會都有明智判斷。法律怎麼規範就依法行政，台灣是法治社會。