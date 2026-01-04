聖文森新總理諾維持與台邦誼 外交部：深化合作關係

快訊

中央社／ 台北4日電

友邦聖文森新總理佛萊代所屬新民主黨主張外交轉向北京，但佛萊代近日接受專訪允諾維持與台灣外交關係。外交部表示，佛萊代就任後與駐聖國大使館互動密切，將致力深化兩國合作關係。

根據「聖文森週報」2日報導，聖文森新任總理佛萊代（Godwin Friday）近日接受廣播「Boom 106.9FM」專訪時表示，聖文森與台灣維持外交關係，與其他友邦相同，聖文森並未改變對任何國家的立場；他承諾，在台灣就學聖文森籍學生不會受到影響。

報導也刊出佛萊代與台灣駐聖國大使范惠君於2025年12月12日會面的照片。根據外交部說法，范惠君在佛萊代當選第一時間就代表台灣政府與人民祝賀佛萊代，也向國會議員當選人表達誠摯祝賀，並同時轉致總統賴清德賀忱。

對此，外交部回覆中央社提問時表示，歡迎並感謝佛萊代公開重申與台灣的外交關係。佛萊代就任後與台灣駐聖國大使館互動密切，並屢次表達支持台聖邦誼的既定外交政策不會改變，未來亦將致力深化兩國合作關係。

外交部強調，台灣與聖文森及格瑞那丁建交44年來邦誼穩固，政府高層互動密切，雙邊合作涵蓋醫療衛生、基礎建設、農業發展、人才培育及婦女賦權等多項領域，相關豐碩成果獲聖國政府及人民高度肯定。未來將持續與聖國政府保持密切溝通，攜手深化雙邊合作，共同促進兩國人民福祉。

聖文森及格瑞那丁2025年11月28日舉行新總理就職典禮，這是聖文森24年來首次更換總理。新民主黨的佛萊代（Godwin Friday）在大選中擊敗聯合勞工黨的龔薩福（Ralph Gonsalves）。而新民主黨先前主張與台灣斷交並向北京靠攏，引起關注。

