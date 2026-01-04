陳水扁新節目喊卡劍指卓揆 綠營人士：意在製造壓力向賴總統叫板？

目前仍為保外就醫身分的前總統陳水扁，今早爆料他在鏡電視的節目「總統鏡來講」臨時喊卡，原因是「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠」，引發政壇熱議。綠營內意見兩極，更有人指出，陳水扁此言恐是製造壓力，向賴清德總統爭取實質特赦。

陳水扁2015年獲准保外就醫，台中監獄提出「不上台、不公開講話、不接受媒體採訪」三不原則，但這些年陳水扁多次跨越紅線，包括預錄影片現身「喜樂島聯盟」記者會、民進黨全代會、主持廣播節目「有夢上水」，日前更預告在鏡新聞官網、YouTube頻道開設「總統鏡來講」。

「總統鏡來講」首播擬邀請民進黨前主席許信良擔任第一位來賓，卻在今早臨時喊卡，陳水扁更點出是「卓榮泰下令」。力挺節目停播的綠營人士指出，台灣是法治國家，對於受刑人有其規定，即便陳水扁為前總統，也不能逾越紅線，為民進黨形象蒙塵。

一名民進黨人士分析，陳水扁發文劍指卓榮泰，也是在對賴清德總統喊話，因為賴曾對外表示「特赦阿扁是他一貫主張」，上任一年半卻沒看到任何作為，恐成陳水扁出手挑戰紅線的原因，且首集來賓許信良還曾自稱是首個主張特赦扁的人，是否有特殊意義，引發聯想。

該名人士提到，陳水扁日前曾表態力挺「非賴系」的民進黨立委陳亭妃選民進黨台南市長，被解讀為「跟賴唱反調」，如今又點名卓榮泰卡節目，叫板意味濃厚，畢竟陳水扁屢屢對外發聲，無非是想藉此維持政治影響力，「因為影響力就是他談判特赦的籌碼」。

事實上，早在節目被喊卡前，就有不少挺扁的民進黨支持者對陳水扁新開設節目感到五味雜陳。有綠營人士提到，深綠支持者深信扁案是受政治因素而受不白之冤，對於扁主持節目也寬容以待，但從扁力挺彭文正後，傷害長期為扁辯護的支持者，甚至出現關回去的意見。

該人士說，可以理解扁不被特赦而心有不甘，扁會接新節目自然有其動機，深綠支持者只希望扁能秉公主持、客觀評論，別讓節目淪為爭取自己無罪、情緒抒發的平台，喪失前總統高度，也讓扁晚節不保、眾叛親離。