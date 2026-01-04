阿扁爆新節目「不播」換「不關」 王鴻薇：賴總統政治操作司法

前總統陳水扁原定今天在鏡電視官網首播「總統鏡來講」，計畫喊卡；陳水扁指出，是行政院長卓榮泰下令不准播，否則要「抓阿扁回籠」。國民黨立委王鴻薇表示，這暴露賴清德總統執政下，司法完全被政治操作，開哪種類型節目是以政治標準還司法標準衡量？這更顯現民進黨內鬥。

陳水扁在臉書指出，原定1月4日首播「總統鏡來講」，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署署長林憲銘卻跟他電話證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」；他也表示，期待他主持總統鏡來講的朋友，抱歉讓大家失望了。

王鴻薇認為，阿扁總統的爆料暴露兩個不堪。第一，在賴總統執政下，司法完全被政治操作，要不要把一位保外就醫的總統抓回去關，完全在賴總統與卓榮泰的一念之間；陳水扁過去可以開直播節目、廣播節目，但政論節目就不准開，否則就要關起來，這到底是政治標準還司法標準？

第二，還暴露了民進黨的內鬥，因為賴總統顯然不希望陳水扁開政論節目以累積更高政治能量、政治影響力，所以才在開播之前緊急喊停，只是賴總統是透過國家機器、司法工具的手段，這實在太令人不堪了。