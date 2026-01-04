陳建仁將掌中研院…醫批他當官成癮 殘酷揭露綠營1危機

前副總統陳建仁確定將出任中研院第13任院長引關注，時事評論家、醫師沈政男痛批，綠營主政這幾年，檯面上看來看去都同一幫人，但非台灣沒人，根本是綠營沒人了，更直言，陳曾任多個高官職位仍興致盎然，可見「當官是會成癮的」。

沈政男指出，陳建仁是人類歷史上，第一個當過副總統又去當國家最高研究單位首長的人，且篤信宗教，事實上陳就跟宗教開創者一樣，都是空前絕後的歷史人物。神奇的是，陳當副總統後，還當了行政院長，甚至傳說可能競選2024總統。

此次中研院院長遴選委員會選出陳建仁、周美吟、朱敬一等3名候選人，陳獲賴清德圈選成為新任院長。而陳入閣最早是在2003年SARS期間，擔任衛生署長，如今當選中研院院長，可陳建仁其實早已當過中研院副院長，也當過國科會主委。

如果當年陳建仁對於中研院的發展有任何想法，早在擔任中研院副院長、副總統與行政院長期間就能提出建議，甚至施行。現在又來當院長會有新的想法與做法嗎？為何不讓行政管理的新人出頭，讓別人來為中研院的未來貢獻新點子？

他進一步表示，「台灣在綠營主政之下，就好像沒人了」，從蘇貞昌任台灣省議員、立委、屏東縣長、民進黨秘書長、台北縣長、總統府秘書長、民進黨主席、行政院長，行政院長還當了兩次，隔了好多年回鍋。

同樣匪夷所思的，還有陳菊，她任總統府秘書長、高雄市長、勞委會主委、監察院長，然後生病請假一年，想辭掉監察院長，賴清德卻不放人。而台灣有這麼需要蘇貞昌、陳菊這樣的人嗎？尤其蘇行政院長還當了兩次，很顯然是綠營沒人嘛！

沈政男也剖析，朱敬一是經濟學家、政論名家，也當過中研院副院長與國科會主委，且對年輕人通識教育著力甚深；周美吟是物理學家，也有國際名聲，學術成就不下於陳建仁，女性身分尤為可貴，也曾任副院長，兩人都很適合領導中研院。

但賴圈選時，知道3名候選人的學術背景與中研院需要怎樣的領導者嗎？從這幾年，檯面上看來看去，就是他們這一幫人，「顯然，綠營在物色任何職位人選，即便是學術單位，也是政治考量優先。」

他更直言，陳建仁當了這麼多高官職位，對於一個學術單位首長職位仍是興致盎然，可見「當官是會成癮的，權力的滋味太迷人」。