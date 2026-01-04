涉貪案最高院若發回 竹市府：高虹安也不須再停職

快訊

中央社／ 新竹市4日電

新竹市長高虹安於上個月18日復職，網傳若案件遭最高法院撤銷發回恐再停職。新竹市府表示，依法規與函釋，即使最高法院撤銷無罪判決、發回更審，高虹安也不須再度停職。

高虹安涉立委任內詐領助理費，台北地方法院認定高虹安等人為增加零用金，低薪高報詐領新台幣12萬餘元，前年7月依貪污等罪判處高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年。

台灣高等法院上月依使公務員登載不實偽造文書罪，將高虹安判刑6月，得易科罰金，可上訴；新竹市府提出高虹安復職申請，內政部准予復職。

針對網路流傳，若最高法院未來撤銷無罪判決並發回更審，高虹安恐面臨二度停職，新竹市政府民政處人員今天向中央社記者表示，據地方制度法相關解釋，以及內政部於2001年函釋，地方民選首長停職與復職的處理方式，已有明確且一致原則。

民政處人員指出，地方民選首長在一、二審判決有罪期間，依法須予停職；但若後續判決遭撤銷、改判無罪並已依法復職，之後即使最高法院再撤銷無罪判決、發回更審，也不須再度停職，因此職權行使不受影響。

