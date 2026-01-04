快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

中共對台能源醫院等關鍵設施網駭 每日侵擾263萬次

中央社／ 台北4日電
駭客示意圖。（路透資訊照）
駭客示意圖。（路透資訊照）

國安局近期完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，2025年中共對台關鍵基礎設施每日平均侵擾263萬次，較2024年成長6%，若與2024年相較，以能源、緊急救援與醫院領域的增幅最為明顯。

⭐2025總回顧

國家安全局上午發布新聞稿指出，中共網軍持續對台灣關鍵基礎設施發動網路攻擊，且駭侵手法多元並不斷翻新，國安局近期完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，讓民眾了解網安威脅趨勢發展。

國安局指出，2025年國安情報團隊蒐報資安事件，中共對台灣關鍵基礎設施，包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類，每日平均侵擾數為263萬次，較2024年成長6%；值得注意的是，關鍵基礎設施遭中共駭攻案件與2024年相較，以能源、緊急救援與醫院領域增幅最為明顯。

國安局指出，中共網駭具政軍施壓特點，2025年相關網路侵擾活動的時間點與解放軍對台「聯合戰備警巡」具一定程度關聯性；另外在重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共也會升高網路侵駭活動，尤在2025年5月總統就職週年期間達到年度高峰。

在駭侵手法部分，國安局指出，中共網軍以「軟硬體漏洞攻擊」、「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）、「社交工程攻擊」及「供應鏈攻擊」等4大攻擊手法為主，且靈活交錯運用。其中「軟硬體漏洞攻擊」占比超過5成，反映中共積極擴充「漏洞武器化」（Vulnerability Weaponization）的技術能量。

在攻擊目標部分，國安局分析，中共5大駭客組織包括BlackTech（黑科技）、FlaxTyphoon（亞麻颱風）、Mustang Panda（野馬熊貓）、APT41及UNC3886，將台灣能源、醫療、通訊、政府及科技等關鍵基礎設施列為重點攻擊目標。

其中，中共網軍密集探測能源產業網路設備及工控系統，並暗植惡意程式；以加密勒索軟體攻擊台灣大型醫療院所，妨礙醫院運行，且將醫療機構駭竊資料在暗網論壇兜售，2025年已傳散至少20次。

國安局強調，中共網軍攻擊通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者及協力廠商電腦系統，並從中滲透機敏與備援鏈路。針對中央政府特定單位，則發動高客製化社交電郵攻擊；另外，除鎖定科學園區發動攻擊外，亦駭侵半導體與軍工企業的上、中、下游供應廠商，從中竊取高新技術、產業規劃與決策情報。

國安局表示，2025年以來，印太國家、北約及歐盟網安機構及情報單位，多次指出中共是全球網路安全威脅主要來源國，且中共已全面結合軍事、情報、產業與科技等公、私部門，透過各種網駭手段與技術，提升對外網攻的穿透性及隱蔽性。面對中共網駭威脅，將持續與國安情報團隊、政府相關機關，由資安聯防及通報機制，即時通報並應處中共對台駭侵活動。

國安局指出，國安局在2025年已與全球30多個國家召開資安對話及技術會議，期透過與國際友盟緊密合作，機先掌握中共網軍攻擊態樣，並聯合查察惡意中繼站，以襄助政府決策及應變整備，提升台灣關鍵基礎設施整體防護韌性及量能，國安局提醒民眾重視資安防護，警覺中共對網駭威脅，共同維護台灣整體網路安全。

國安局 中共 基礎設施 網路攻擊 資安 解放軍

延伸閱讀

供帛琉場地當詐欺水房！國安局退休軍官涉太子集團洗錢案 120萬元交保

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

遭疑赴陸接旨…翁曉玲嗆：有證據就查 國安局白幹的嗎？

國防部：若共軍猝然攻台 各部隊「去中心化」不待命令作戰

相關新聞

陳水扁新節目喊卡劍指卓揆 綠營人士：意在製造壓力向賴總統叫板？

目前仍為保外就醫身分的前總統陳水扁，今早爆料他在鏡電視的節目「總統鏡來講」臨時喊卡，原因是「行政院長卓榮泰下令不准播出，...

陳建仁將掌中研院…醫批他當官成癮 殘酷揭露綠營1危機

前副總統陳建仁確定將出任中研院第13任院長引關注，時事評論家、醫師沈政男痛批，綠營主政這幾年，檯面上看來看去都同一幫人，...

陳水扁節目喊卡 吳思瑤：法律如何規範就依法行政

目前仍為保外就醫身分的前總統陳水扁，今早爆料他在鏡電視的節目「總統鏡來講」臨時喊卡，原因是「行政院長卓榮泰下令不准播出，...

阿扁爆新節目「不播」換「不關」 王鴻薇：賴總統政治操作司法

前總統陳水扁原定今天在鏡電視官網首播「總統鏡來講」，計畫喊卡；陳水扁指出，是行政院長卓榮泰下令不准播，否則要「抓阿扁回籠...

中共對台能源醫院等關鍵設施網駭 每日侵擾263萬次

國安局近期完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，2025年中共對台關鍵基礎設施每日平均侵擾263...

陳水扁節目臨時喊卡 陳致中：恫嚇不能播的理由是什麼？

前總統陳水扁預計今天起要在鏡電視開播的「總統鏡來講」，在矯正署長林憲銘致電陳水扁之後臨時取消。前議員陳致中為父親抱不平，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。