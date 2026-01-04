新節目臨時喊卡！ 陳水扁：卓榮泰下令不准他的新節目開播

前總統陳水扁廣播節目去年12月31日告一段落，日前預告今天起在鏡電視新播新節目「總統鏡來講」，不過今早節目突然喊卡，陳水扁在粉專表示，矯正署長跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。

「總統鏡來講」原先預計今天上午10時線上開播。陳水扁以「史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量」來形容新節目，不過今天正式開播前突然喊卡。

陳水扁臉書發文說，「卓院長下令，阿扁不來了」，原定1月4日首播「總統鏡來講」，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林憲銘卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持「總統鏡來講」的朋友，抱歉讓大家失望了。