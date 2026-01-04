聽新聞
陳水扁：卓榮泰下令不准播 否則要抓阿扁回籠
前總統陳水扁原定登上鏡電視主持節目「總統鏡來講」，計畫喊卡。陳水扁在臉書表示，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。
陳水扁表示，原定1月4日首播總統鏡來講，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署署長林憲銘卻跟他電話證實，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓陳水扁回籠。陳水扁表示，期待他主持總統鏡來講的朋友，抱歉讓大家失望了。
原定在今天上午於鏡電視官網「鏡新聞」首播，由保外就醫中的前總統陳水扁主持的「總統鏡來講」節目，鏡電視稍早在其官網發表說明，指陳水扁以「卓院長下令，阿扁不來了」理由，暫停今天上午原定播出之節目，鏡電視表示尊重，一切以主持人陳水扁前總統考量為主。
