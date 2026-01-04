陳水扁：卓榮泰下令不准播 否則要抓阿扁回籠

從2025跨入2026，台美都將面臨選舉年命運，在這個關鍵時刻，聯合報數位版推出「2026新風雲」系列，為讀者提供綜觀國內外局勢的新視野。1月4日關注綠營內戰早已打得火熱的台南、高雄。 2026年縣市長選舉火熱開打，民眾黨在中南部暫未見人選布局，但前主席柯文哲曾打趣地說要去住南部，吹皺一池春水。不論他是否親征南二都，背後透露的訊息關乎藍白合作或相互掣肘。南部藍白陣營若有機會凝聚票源，綠營恐怕不是贏了初選，「頭過身就過」。

2026-01-04 07:00