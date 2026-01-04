快訊

納管民代、公務員赴陸 在野黨將提版本

聯合報／ 記者屈彥辰廖士鋒／台北報導
行政院會通過「兩岸人民關係條例」修法草案，對所有公務員及立委赴陸祭出許可制。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
行政院會通過「兩岸人民關係條例」修法草案，對所有公務員及立委赴陸祭出許可制。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」修正草案，納管公務員、民意代表赴陸，在前天立法院會交委員會審查。相較於過去多次阻擋民進黨立委林月琴政治人物赴陸報備制提案，這次在野不擋，是因藍白認為沒必要被民進黨抹紅，且民眾黨團也有版本，可以讓與院版併案討論，但排案不會配合民進黨政治操作。

根據政院版草案，增訂立委赴陸須經內政部聯審會許可外，民選公職人員赴陸接觸大陸黨政軍人員應公開揭露；曾任正副總統、國安會諮委等，不得參與大陸黨政軍的活動，有妨害國家尊嚴行為，或出席倡議消滅或矮化中華民國主權的活動。草案在立法院會中付委審查，未有藍白立委表示異議。

林月琴表示，過去兩年藍白阻擋所有國安法案，但明明民眾黨也有提案要求民代赴陸要報備，盼接下來能認真討論法案。

有國民黨立委指出，確實有部分立委有點疑慮，但這次是國民黨與民眾黨的討論的結果，民眾黨希望案子能夠付委，院版將公務人員的規範加嚴也納入討論，而不是單純針對民意代表。

民眾黨立院黨團表示，院版針對公職或特殊勤務人員涉犯洩密或退休將領去對岸參加統戰活動有更明確的罰則，民眾黨團自己也有版本，認為可以讓院版付委討論，但立委赴陸仍然維持民眾黨原案。

國民黨籍內政委員會召委黃建賓說，民進黨與其追殺基層，把公務人員赴陸一事貼上紅色標籤，不如管好自己黨內的共諜。至於排案修法部分，國民黨不會配合民進黨政治操作起舞。

兩岸人民關係條例 抹紅 對岸 公務員 共諜 國安會 藍白 國安 民眾黨 民進黨

