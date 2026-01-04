快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

兩岸改兩國…陸委會：高度政治敏感 須社會多數共識

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會是依兩岸條例成立的部會，若法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，陸委會將面臨存廢問題。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立委將提案修改「兩岸條例」名稱，對此陸委會表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，但也強調「兩岸條例」具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

陸委會當初是依據兩岸條例下而成立的部會，若法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，陸委會也面臨存廢問題。

對於民進黨立委提案修改兩岸條例名稱，陸委會表示，兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。如果進入法案審議程序，行政部門自會依程序表達立場。

行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」修正草案，納管公務員、民意代表赴陸，在前天立法院會交委員會審查。相較於過去多次阻擋民進黨立委林月琴政治人物赴陸報備制提案，這次在野不擋，是因藍白認為沒必要被民進黨抹紅，且民眾黨團也有版本，可以讓與院版併案討論，但排案不會配合民進黨政治操作。

民進黨立委將提案修改「兩岸條例」名稱，對此陸委會表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，但也強調「兩岸條例」具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

民進黨立委林宜瑾串連廿名綠委，提案修正兩岸人民關係條例，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。國民黨副主席蕭旭岑表示，這已是實質推翻憲法，落實「新兩國論」，將激起中國大陸的強烈反應；國民黨立委李彥秀說，賴系立委正事不做，搞「法理台獨」、操弄兩岸敏感神經。

賴總統日前接受國內媒體電視專訪時才指出，台灣不會片面改變台海現狀，不會成為地緣政治的麻煩製造者。言猶在耳，嫡系子弟兵林宜瑾卻提案，要將兩岸條例更名為「台灣與中華人民共和國條例」，赤裸地大搞法理台獨；民進黨既然要「玩火」，藍白也不用扮演煞車皮，看看綠營推動「兩國論」是否遇到壓力就撤案打假球。

