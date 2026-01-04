聽新聞
0:00 / 0:00
兩岸改兩國…陸委會：高度政治敏感 須社會多數共識
民進黨立委將提案修改「兩岸條例」名稱，對此陸委會表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，但也強調「兩岸條例」具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。
⭐2025總回顧
陸委會當初是依據兩岸條例下而成立的部會，若法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，陸委會也面臨存廢問題。
對於民進黨立委提案修改兩岸條例名稱，陸委會表示，兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。如果進入法案審議程序，行政部門自會依程序表達立場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言