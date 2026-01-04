快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

新聞眼／兩岸改兩國…綠營要玩火 藍白甭擋了

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
民進黨立委林宜瑾將提案修正兩岸人民關係條例，法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。陸委會表示，相關修正都必須獲得社會多數共識。記者林伯東／攝影
賴總統日前接受國內媒體電視專訪時才指出，台灣不會片面改變台海現狀，不會成為地緣政治的麻煩製造者。言猶在耳，嫡系子弟兵林宜瑾卻提案，要將兩岸條例更名為「台灣與中華人民共和國條例」，赤裸地大搞法理台獨民進黨既然要「玩火」，藍白也不用扮演煞車皮，看看綠營推動「兩國論」是否遇到壓力就撤案打假球

賴競選總統時一度不得美方信任，很重要原因之一正是他早年從政言行，無論是曾舉過台灣獨立萬歲手版、自稱是務實的台獨政治工作者，都有根深柢固的「法理台獨」標籤。

賴總統自知這是美方大忌也是兩岸政策的紅線，自競選總統以來便努力撕掉「法理台獨」標籤，除多次重申台灣已是主權獨立國家，國名叫中華民國，沒必要另行宣布獨立，也多次以「台灣前途決議文」為民進黨兩岸論述定錨，而非更激進的「台獨黨綱」。

賴總統努力撕標籤，但嫡系子弟兵卻提案修改兩岸條例，究竟是扯後腿還是唱雙簧，外界不得而知。林宜瑾的提案內容跨越「紅線」，而綠委大玩法理台獨已非頭一遭，五年前，當時民進黨掌握國會半數，綠委蔡易餘也曾提案修兩岸條例，要刪除「國家統一前」字眼，國民黨團隨即表示不會擋，向來鷹派主戰的民進黨團總召柯建銘都出面緩頰，要求蔡易餘撤案，不久後蔡易餘便鼻子摸摸撤案。

民進黨現在已非國會多數黨，選在此時，將完全執政時都不敢通過的修法舊案重提，按照賴總統說法，在野黨立委人數不到三分之二，提彈劾是浪費時間，綠委此舉不也是浪費時間？說穿了，這無非看準的是野黨會扮演煞車皮，讓綠營安全下莊，綠委藉此打假球、謀取深綠選民政治紅利，再把在野黨抹紅，可謂一石二鳥。

綠營要推動法理台獨，首先要面對的就是美方的壓力，民進黨深知這點，但卻又挑釁玩火，既然如此，藍白也沒必要為了國家大局，理性阻擋。反倒林宜瑾等綠委若要證明自己是「勇敢的台灣人」，應該全速推動該案，在野黨投票時棄權或是乾脆離場不投票，讓民進黨「自己玩」，屆時若法案三讀，就讓民進黨面對美方壓力，坐實是不折不扣的麻煩製造者。

陸官媒轉發沈伯洋住處衛星圖 陸委會「說重話」警告：立即撤除

大陸網路博主近日披露民進黨籍立委沈伯洋的住處衛星圖，聲稱自費使用商用衛星「吉林一號」影像，內容也被部分大陸官媒轉載，而陸...

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

納管民代、公務員赴陸 在野黨將提版本

行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」修正草案，納管公務員、民意代表赴陸，在前天立法院會交委員會審查。相較於過去多次阻擋民進黨立委林月琴政治人物赴陸報備制提案，這次在野不擋，是因藍白認為沒必要被民進黨抹紅，且民眾黨團也有版本，可以讓與院版併案討論，但排案不會配合民進黨政治操作。

兩岸改兩國…陸委會：高度政治敏感 須社會多數共識

民進黨立委將提案修改「兩岸條例」名稱，對此陸委會表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，但也強調「兩岸條例」具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

兩岸改兩國…蕭旭岑：賴總統想落實「新兩國論」

民進黨立委林宜瑾串連廿名綠委，提案修正兩岸人民關係條例，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。國民黨副主席蕭旭岑表示，這已是實質推翻憲法，落實「新兩國論」，將激起中國大陸的強烈反應；國民黨立委李彥秀說，賴系立委正事不做，搞「法理台獨」、操弄兩岸敏感神經。

