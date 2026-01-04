兩岸改兩國…蕭旭岑：賴總統想落實「新兩國論」

民進黨立委林宜瑾串連廿名綠委，提案修正兩岸人民關係條例，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。國民黨副主席蕭旭岑表示，這已是實質推翻憲法，落實「新兩國論」，將激起中國大陸的強烈反應；國民黨立委李彥秀說，賴系立委正事不做，搞「法理台獨」、操弄兩岸敏感神經。

蕭旭岑表示，民進黨在國會非多數，可能再打「抗中保台」的老招，藉由在立法院被藍白阻擋，累積相罵本，用在今年底的選舉。但這次他認為，因為賴清德總統已實質拒絕立法院三讀通過的法案，很有可能賴總統想藉此落實「新兩國論」。

蕭旭岑說，林宜瑾修法根本悖離中華民國憲法，尤其是「一個中國，分為大陸地區與自由地區（台灣地區）」的根本架構。某種程度已實質推翻憲法，用「準制憲」的角度蠻幹，絕對會激起大陸強烈的反應。他認為，賴總統也許想要藉此激化兩岸緊張，甚至停止選舉。

李彥秀表示，賴系立委正事不做，浪費時間，又搞法理台獨的老把戲，一直在操弄兩岸的敏感神經，就是為了賴總統鞏固深綠台獨票源。兩岸關係就是兩岸關係，不是國內關係，也不是國際關係，此舉恐引發國際友人不必要的聯想與誤判。

國民黨立委賴士葆說，這是法理台獨，將引起兩岸的緊張，連美國、賴總統都不敢提，提出來看看世界的反應如何。這必須要修憲，「兩岸關係變成中國與台灣關係，那就完了，天崩地裂」。歡迎提案，但當然不會給過。