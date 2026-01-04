快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

兩岸改兩國…蕭旭岑：賴總統想落實「新兩國論」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
民進黨立委林宜瑾串連廿名綠委，提案修正兩岸人民關係條例，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。國民黨副主席蕭旭岑表示，這已是實質推翻憲法，落實「新兩國論」，將激起中國大陸的強烈反應；國民黨立委李彥秀說，賴系立委正事不做，搞「法理台獨」、操弄兩岸敏感神經。

蕭旭岑表示，民進黨在國會非多數，可能再打「抗中保台」的老招，藉由在立法院被藍白阻擋，累積相罵本，用在今年底的選舉。但這次他認為，因為賴清德總統已實質拒絕立法院三讀通過的法案，很有可能賴總統想藉此落實「新兩國論」。

蕭旭岑說，林宜瑾修法根本悖離中華民國憲法，尤其是「一個中國，分為大陸地區與自由地區（台灣地區）」的根本架構。某種程度已實質推翻憲法，用「準制憲」的角度蠻幹，絕對會激起大陸強烈的反應。他認為，賴總統也許想要藉此激化兩岸緊張，甚至停止選舉。

李彥秀表示，賴系立委正事不做，浪費時間，又搞法理台獨的老把戲，一直在操弄兩岸的敏感神經，就是為了賴總統鞏固深綠台獨票源。兩岸關係就是兩岸關係，不是國內關係，也不是國際關係，此舉恐引發國際友人不必要的聯想與誤判。

國民黨立委賴士葆說，這是法理台獨，將引起兩岸的緊張，連美國、賴總統都不敢提，提出來看看世界的反應如何。這必須要修憲，「兩岸關係變成中國與台灣關係，那就完了，天崩地裂」。歡迎提案，但當然不會給過。

陸官媒轉發沈伯洋住處衛星圖 陸委會「說重話」警告：立即撤除

大陸網路博主近日披露民進黨籍立委沈伯洋的住處衛星圖，聲稱自費使用商用衛星「吉林一號」影像，內容也被部分大陸官媒轉載，而陸...

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

納管民代、公務員赴陸 在野黨將提版本

行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」修正草案，納管公務員、民意代表赴陸，在前天立法院會交委員會審查。相較於過去多次阻擋民進黨立委林月琴政治人物赴陸報備制提案，這次在野不擋，是因藍白認為沒必要被民進黨抹紅，且民眾黨團也有版本，可以讓與院版併案討論，但排案不會配合民進黨政治操作。

兩岸改兩國…陸委會：高度政治敏感 須社會多數共識

民進黨立委將提案修改「兩岸條例」名稱，對此陸委會表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，但也強調「兩岸條例」具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

新聞眼／兩岸改兩國…綠營要玩火 藍白甭擋了

賴總統日前接受國內媒體電視專訪時才指出，台灣不會片面改變台海現狀，不會成為地緣政治的麻煩製造者。言猶在耳，嫡系子弟兵林宜瑾卻提案，要將兩岸條例更名為「台灣與中華人民共和國條例」，赤裸地大搞法理台獨；民進黨既然要「玩火」，藍白也不用扮演煞車皮，看看綠營推動「兩國論」是否遇到壓力就撤案打假球。

