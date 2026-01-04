綠委修兩岸條例 藍：搞法理台獨

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰張曼蘋／台北報導
民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，並已完成連署，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。聯合報系資料照
民進黨賴系立委林宜瑾領銜提案修正「兩岸人民關係條例」，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語；這項提案已獲得黨內跨派系超過廿位綠委連署。國民黨立委批評綠營大搞「法理台獨」，藍營不該再當煞車皮，呼籲林不要撤案、打假球。

林宜瑾表示，台灣中國一邊一國不是口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化，更是一次相當重要的國際表態，要讓盟友知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

林宜瑾表示，該提案獲得超過廿位綠委連署，將正式提案。根據林宜瑾公布的提案連署，包括賴總統嫡系林俊憲、新系吳思瑤、蘇系吳秉叡、正國會王義川、英系王美惠等跨派系綠委都參與連署。

二○二○年民進黨是國會多數，綠委蔡易餘也曾提案，刪除兩岸人民關係條例當中的「國家統一」字眼，且已交付委員會審查。此案引發軒然大波，最終蔡易餘自行撤案收場。

時隔五年，民進黨立委又提案修法，綠營人士說，林宜瑾提案仍具高度政治性，且觸及最敏感的法理台獨兩岸神經，但民進黨目前在立院席次並未過半，有別於二○二○年有機會闖關成功，現在第一關程序委員會就會被擋。

國民黨立院黨團幹部表示，先靜觀其「演」，就像蔡易餘，演不下去就會轉彎了。國民黨立委王鴻薇說，林宜瑾也應直接提案廢除兩岸人民關係條例、廢除陸委會；王鴻薇也說，林宜瑾想讓在野黨當煞車皮，提案「打假球」，但國民黨不當煞車皮，林到時不要像蔡易餘一樣撤案。

國民黨立委李彥秀說，賴總統子弟兵正事不做，浪費時間，又在搞「法理台獨」的老把戲，一直在操弄兩岸的敏感神經，就是為了鞏固深綠台獨票源。藍委立委許宇甄說，憲政紅線不能拿來開玩笑，不應以修法操作抗中保台，賴總統應出面說清，這次修法是不是民進黨主張。民眾黨團總召黃國昌表示，如何解釋立法體例與中華民國憲法的關係，就等林宜瑾提出草案條文，但不要法盲到貽笑大方。

民進黨立委吳思瑤說，任何議案都要有機會討論，都不應該被封殺、石沉大海，林宜瑾也心知肚明能不能順利排審、會不會持續遭藍白封殺，相對來說悲觀，但立委為民發聲。

