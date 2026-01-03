藍白推「台灣未來帳戶」 明天提案

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋李人岳／台北報導

藍白推出「台灣未來帳戶」，兒童出生即由政府開戶投資五萬元，往後每年投入一萬元至十二歲，並在十八歲時可由兒少自行動用。藍白智庫達共識，強化防弊機制，中央主管機關為衛福部，結餘需以就學、就業、職業訓練、創業、購屋自備款及租屋費用為限，預計明日正式提案。

行政院表示，政府自二○一七年起推動「兒童及少年教育發展帳戶」政策，行政院正檢視實施情形，朝更擴大方向規畫。官員指出，行政院正在檢視「兒童及少年教育發展帳戶」實施情形，對於兒少帳戶的執行朝更擴大的方向規畫，協助年輕世代具備更穩定的起點與發展競爭力，對社會弱勢予更多支持及協助；預估最快農曆年前後可對外說明。

藍白提出的「未來世代發展帳戶特別條例草案」內容說明，制度核心在於政府在孩子出生時即自動設立個人帳戶，並撥五萬元「啟動金」，第一年後每年再撥入一萬元「撥補款」。隨後透過政府、家庭成員與企業雇主三方的共同參與，輔以綜合所得稅扣除額與企業抵稅等誘因，鼓勵社會共同投資下一代。

未來世代發展帳戶基金收支、保管業務及基金運用、經營及管理業務監理，草案明定，應聘請政府機關代表、開戶人代表、專家學者及相關團體代表組成，以未來世代發展帳戶基金監理會行之。監理會監理事項、程序、人員組成、任期與遴聘及其他相關事項辦法，由主管機關訂定。

陸官媒轉發沈伯洋住處衛星圖 陸委會「說重話」警告：立即撤除

大陸網路博主近日披露民進黨籍立委沈伯洋的住處衛星圖，聲稱自費使用商用衛星「吉林一號」影像，內容也被部分大陸官媒轉載，而陸...

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

納管民代、公務員赴陸 在野黨將提版本

行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」修正草案，納管公務員、民意代表赴陸，在前天立法院會交委員會審查。相較於過去多次阻擋民進黨立委林月琴政治人物赴陸報備制提案，這次在野不擋，是因藍白認為沒必要被民進黨抹紅，且民眾黨團也有版本，可以讓與院版併案討論，但排案不會配合民進黨政治操作。

兩岸改兩國…陸委會：高度政治敏感 須社會多數共識

民進黨立委將提案修改「兩岸條例」名稱，對此陸委會表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，但也強調「兩岸條例」具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

兩岸改兩國…蕭旭岑：賴總統想落實「新兩國論」

民進黨立委林宜瑾串連廿名綠委，提案修正兩岸人民關係條例，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。國民黨副主席蕭旭岑表示，這已是實質推翻憲法，落實「新兩國論」，將激起中國大陸的強烈反應；國民黨立委李彥秀說，賴系立委正事不做，搞「法理台獨」、操弄兩岸敏感神經。

新聞眼／兩岸改兩國…綠營要玩火 藍白甭擋了

賴總統日前接受國內媒體電視專訪時才指出，台灣不會片面改變台海現狀，不會成為地緣政治的麻煩製造者。言猶在耳，嫡系子弟兵林宜瑾卻提案，要將兩岸條例更名為「台灣與中華人民共和國條例」，赤裸地大搞法理台獨；民進黨既然要「玩火」，藍白也不用扮演煞車皮，看看綠營推動「兩國論」是否遇到壓力就撤案打假球。

