藍白推「台灣未來帳戶」 明天提案

藍白推出「台灣未來帳戶」，兒童出生即由政府開戶投資五萬元，往後每年投入一萬元至十二歲，並在十八歲時可由兒少自行動用。藍白智庫達共識，強化防弊機制，中央主管機關為衛福部，結餘需以就學、就業、職業訓練、創業、購屋自備款及租屋費用為限，預計明日正式提案。

行政院表示，政府自二○一七年起推動「兒童及少年教育發展帳戶」政策，行政院正檢視實施情形，朝更擴大方向規畫。官員指出，行政院正在檢視「兒童及少年教育發展帳戶」實施情形，對於兒少帳戶的執行朝更擴大的方向規畫，協助年輕世代具備更穩定的起點與發展競爭力，對社會弱勢予更多支持及協助；預估最快農曆年前後可對外說明。

藍白提出的「未來世代發展帳戶特別條例草案」內容說明，制度核心在於政府在孩子出生時即自動設立個人帳戶，並撥五萬元「啟動金」，第一年後每年再撥入一萬元「撥補款」。隨後透過政府、家庭成員與企業雇主三方的共同參與，輔以綜合所得稅扣除額與企業抵稅等誘因，鼓勵社會共同投資下一代。

未來世代發展帳戶基金收支、保管業務及基金運用、經營及管理業務監理，草案明定，應聘請政府機關代表、開戶人代表、專家學者及相關團體代表組成，以未來世代發展帳戶基金監理會行之。監理會監理事項、程序、人員組成、任期與遴聘及其他相關事項辦法，由主管機關訂定。