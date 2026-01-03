助理費案 藍：也算給交代 綠防挾帶陳版

快訊

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱蔡晉宇／台北報導

國民黨立委陳玉珍先前提出助理費修法引發爭議，如今藍委牛煦庭所提助理費修法草案逕付二讀，遭質疑要為國民黨立委顏寬桓量身修法。藍營人士說，對於司法審判有時間壓力的立委來說，國民黨團提逕付二讀，也算給了交代。民進黨立院黨團則說，國民黨有可能表面談「牛版」，實際上卻挾帶陳玉珍版本內容，綠營嚴陣以待。

綠營人士質疑，牛煦庭所提「立法院組織法修法草案」即便沒有所謂「統籌運用」，仍維持由立院直接將薪資匯給助理，但名目還是「補助費」，且急忙逕付二讀，恐要「暗渡『陳』倉」國民黨立委陳玉珍的修法版本，趕在月底前硬闖完成修法，幫顏寬桓等人解套。

牛煦庭澄清，先前「民代支給條例」做修正時，連行政院版本都把「補助費」明文入法，不必為政治攻擊而抹滅法案原意，所謂免檢據核銷的疑慮也都統統不存在。

有國民黨立委強調，基本上不可能再有陳玉珍版了，若來硬的，有選票壓力的區域藍委也不會同意。

另位藍委也緩頰，當初風波爆發，確實是想趕快提一個新版本壓制，而會選擇逕付二讀，也是因為要「快刀斬亂麻」，避免在委員會中節外生枝，因民進黨根本不想實質討論，絕非國民黨要硬幹。

也有藍營人士說，逕付二讀真的是不得不的選擇，不可能要藍委到審查會中一個個公開表態，趕在本會期前處理，也讓對今年底選舉的影響降到最低。該人士感嘆，即便現在修法通過，是否能適用現任立委或溯及既往都很難確定，但至少是涉案立委在面對司法審判時有更多籌碼，國民黨也算給了一個交代。

民眾黨雖曾表態要研擬黨團版本，不過，參與研擬的民眾黨立委林國成說目前黨團版尚未出爐，到時會準備好版本，若牛煦庭版是往好的方向走，協商時也不排除支持。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，外界擔心國民黨在協商時暗渡「陳」倉，這完全有可能發生。助理費案攸關國會助理權益，應到委員會好好討論，不要用逕付二讀方式草率處理、不給討論，也呼籲國民黨別想在協商時挾帶「陳玉珍版本」內容，更別在院會表決前，又拋出沒人知道內容的再修正動議，如此濫用議事程序蒙混過關，全民都在看。

陸官媒轉發沈伯洋住處衛星圖 陸委會「說重話」警告：立即撤除

大陸網路博主近日披露民進黨籍立委沈伯洋的住處衛星圖，聲稱自費使用商用衛星「吉林一號」影像，內容也被部分大陸官媒轉載，而陸...

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

納管民代、公務員赴陸 在野黨將提版本

行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」修正草案，納管公務員、民意代表赴陸，在前天立法院會交委員會審查。相較於過去多次阻擋民進黨立委林月琴政治人物赴陸報備制提案，這次在野不擋，是因藍白認為沒必要被民進黨抹紅，且民眾黨團也有版本，可以讓與院版併案討論，但排案不會配合民進黨政治操作。

兩岸改兩國…陸委會：高度政治敏感 須社會多數共識

民進黨立委將提案修改「兩岸條例」名稱，對此陸委會表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，但也強調「兩岸條例」具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

兩岸改兩國…蕭旭岑：賴總統想落實「新兩國論」

民進黨立委林宜瑾串連廿名綠委，提案修正兩岸人民關係條例，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。國民黨副主席蕭旭岑表示，這已是實質推翻憲法，落實「新兩國論」，將激起中國大陸的強烈反應；國民黨立委李彥秀說，賴系立委正事不做，搞「法理台獨」、操弄兩岸敏感神經。

新聞眼／兩岸改兩國…綠營要玩火 藍白甭擋了

賴總統日前接受國內媒體電視專訪時才指出，台灣不會片面改變台海現狀，不會成為地緣政治的麻煩製造者。言猶在耳，嫡系子弟兵林宜瑾卻提案，要將兩岸條例更名為「台灣與中華人民共和國條例」，赤裸地大搞法理台獨；民進黨既然要「玩火」，藍白也不用扮演煞車皮，看看綠營推動「兩國論」是否遇到壓力就撤案打假球。

