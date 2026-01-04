快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

聽新聞
0:00 / 0:00

民代交棒上看板 學者：恐成雙面刃

聯合報／ 記者張裕珍黃羿馨／連線報導
桃園市副議長李曉鐘近月高掛「交棒」看板，罕見的「父女」交接，引發地方熱議。記者張裕珍／攝影
桃園市副議長李曉鐘近月高掛「交棒」看板，罕見的「父女」交接，引發地方熱議。記者張裕珍／攝影

街頭選舉看板林立，地方資深議員「交棒」二代的看板藏玄機。廣告學者表示，看板要博取信任感，更是無聲的輿論戰，民代看板訴求「交棒」，可號召支持者，但也是雙面刃，若太明顯，年輕選民未必埋單。

⭐2025總回顧

桃園市副議長李曉鐘近期高掛「交棒」看板，畫面中父女同框，搭配偌大的「交接」二字，引發熱議。國民黨籍李曉鐘已連任8屆議員，擔任4屆副議長，地方實力雄厚，下屆由女兒李凱倫接力參選。李凱倫說，希望接棒繼續服務，但她未加入政黨，打算以無黨籍參選。

台中市民進黨前議員何敏誠的兒子何昆霖本屆參選議員失利，近期何敏誠與兒女合掛「一直都在」的三人合照看板，交接意味濃厚，最後由誰接棒參選？目前仍未定。綠營議員鄭功進下屆評估交棒給兒子鄭紹頡，近期高掛「薪火相傳」的父子合照看板。

文化大學廣告系教授鈕則勳說，「交棒」意涵的選舉看板是雙面刃，有助於人脈轉移，讓支持者及早運作，不過若講得太明白，中間與年輕選民未必埋單，會引起「家天下」疑慮。

「選舉看板是無聲語言，視覺說服力比政見更快打入人心。」銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，眼神與姿勢是關鍵，須直視前方、流露自信，讓人瞬間產生信任感，可採雙手環抱表現穩重，或微笑、開放手勢建立親和力，戶外拍攝可建立真實感，融入人味，切忌棚拍僵硬。

延伸閱讀

演唱會經濟不是「有場地就好」 學者點新北三大挑戰

第8屆公視董事會難產…朱宗慶通過施振榮遭否決 只過4名「現任7董事團滅」

第8屆公視董事首次審查會議 施振榮意外中箭落馬「近半不同意」

桃副議長李曉鐘連18年送萬斤柳丁贈弱勢 女兒盼接棒

相關新聞

陸官媒轉發沈伯洋住處衛星圖 陸委會「說重話」警告：立即撤除

大陸網路博主近日披露民進黨籍立委沈伯洋的住處衛星圖，聲稱自費使用商用衛星「吉林一號」影像，內容也被部分大陸官媒轉載，而陸...

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

納管民代、公務員赴陸 在野黨將提版本

行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」修正草案，納管公務員、民意代表赴陸，在前天立法院會交委員會審查。相較於過去多次阻擋民進黨立委林月琴政治人物赴陸報備制提案，這次在野不擋，是因藍白認為沒必要被民進黨抹紅，且民眾黨團也有版本，可以讓與院版併案討論，但排案不會配合民進黨政治操作。

兩岸改兩國…陸委會：高度政治敏感 須社會多數共識

民進黨立委將提案修改「兩岸條例」名稱，對此陸委會表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，但也強調「兩岸條例」具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

兩岸改兩國…蕭旭岑：賴總統想落實「新兩國論」

民進黨立委林宜瑾串連廿名綠委，提案修正兩岸人民關係條例，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。國民黨副主席蕭旭岑表示，這已是實質推翻憲法，落實「新兩國論」，將激起中國大陸的強烈反應；國民黨立委李彥秀說，賴系立委正事不做，搞「法理台獨」、操弄兩岸敏感神經。

新聞眼／兩岸改兩國…綠營要玩火 藍白甭擋了

賴總統日前接受國內媒體電視專訪時才指出，台灣不會片面改變台海現狀，不會成為地緣政治的麻煩製造者。言猶在耳，嫡系子弟兵林宜瑾卻提案，要將兩岸條例更名為「台灣與中華人民共和國條例」，赤裸地大搞法理台獨；民進黨既然要「玩火」，藍白也不用扮演煞車皮，看看綠營推動「兩國論」是否遇到壓力就撤案打假球。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。