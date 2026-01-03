快訊

馬杜洛夫婦遭押送離境！從空襲運毒船到逮捕總統 美施壓委內瑞拉大事記

民進黨推「兩國論」版兩岸條例 藍批：當家鬧事、毀憲亂政

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員陳偉杰。圖／陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰。圖／陳偉杰提供

民進黨立委林宜瑾等人提案修正「兩岸人民關係條例」，擬將名稱更改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。國民黨籍新北議員陳偉杰批評，民進黨不惜以毀憲亂政的方式挑釁兩岸現狀。不僅是法理上的自我矛盾，更是將台灣人民的生存安全，視為選戰籌碼的政治豪賭。

⭐2025總回顧

陳偉杰指出，林宜瑾的提案在法理邏輯上存在極大謬誤。「兩岸人民關係條例」的法源依據是「中華民國憲法增修條文」第11條，該條文明確定義兩岸關係為「自由地區」與「大陸地區」。只要憲法增修條文未動，任何試圖在下位法（條例）中更改名稱、刪除地區定義的行為，都是明顯的「違憲修法」。

陳偉杰強調，執政黨立委若真有膽量，應直接提出憲法修正案，而非在法律位階上玩文字遊戲。不敢修憲就修法偷渡，這是對法治精神最嚴重的褻瀆，這種沒頭沒尾的修法除了自嗨，只會留下法理上的無窮後患。

陳偉杰質疑，既然定位中華人民共和國為「外國」，所有兩岸事務應全數移交外交部處理，民進黨敢成立外交部中國司嗎？這項修法要送到外交委員會審查嗎？也請教想參選新北市長的蘇巧慧，是否同意林宜瑾委員的提案？如果同意，請提案廢除陸委會。

陳偉杰指出，這項提案選在2026年初提出，動機不單純。面對民進黨施政不力、物價通膨與民怨四起，綠營再度祭出「抗中保台」的老招式，這是一場精心設計的選戰政治秀。

陳偉杰批評，綠營立委明明知道這項修法在立法院難以過關，甚至在民進黨內部也未必有共識，卻仍執意高調提案，目的就是為了在大選年前夕進行政治表態，將在野黨抹紅為「中共同路人」。這種「先提案、後抹紅、再騙票」的三部曲，台灣人民早已看膩。他呼籲立法院應回歸民生法案，而非成為個別立委收割政治聲量的舞台。

陳偉杰 兩岸人民關係條例 民進黨 國民黨 林宜瑾

延伸閱讀

林宜瑾拋兩岸人民關係條例修法 吳思瑤：任何議案都要被充分討論

綠委擬提案將兩岸條例改為「兩國」 陸委會：必須獲得社會多數共識

綠委欲修兩岸條例變兩國 黃國昌酸：法盲到貽笑大方

綠委提修兩岸條例變兩國 王鴻薇酸：別撤案 應直接廢陸委會

相關新聞

陸官媒轉發沈伯洋住處衛星圖 陸委會「說重話」警告：立即撤除

大陸網路博主近日披露民進黨籍立委沈伯洋的住處衛星圖，聲稱自費使用商用衛星「吉林一號」影像，內容也被部分大陸官媒轉載，而陸...

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

民進黨推「兩國論」版兩岸條例 藍批：當家鬧事、毀憲亂政

民進黨立委林宜瑾等人提案修正「兩岸人民關係條例」，擬將名稱更改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。國民黨籍新北議員陳...

藍白推「台灣未來帳戶」 政院：兒少發展專戶將擴大銜接社會需求

藍白陣營推動「台灣未來帳戶」，預計下周一正式提案。行政院表示，政府自2017年起推動「兒童及少年教育發展帳戶」政策，行政...

林宜瑾拋兩岸人民關係條例修法 吳思瑤：任何議案都要被充分討論

民進黨立委林宜瑾上周提出「兩岸人民關係條例」修法。民進黨立委吳思瑤今陪同總統賴清德拜廟後受訪，她說，任何議案都要有機會討...

賴總統拜廟談國政「正經工作不做無法進步」 經濟超越隔壁壞鄰居

總統賴清德今天下午到台北市北投洲美屈原宮、洲美三王宮參拜，致詞時他向鄉親提到近期的國政議題，包含經濟、基本工資、教育到長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。