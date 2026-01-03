民進黨推「兩國論」版兩岸條例 藍批：當家鬧事、毀憲亂政

民進黨立委林宜瑾等人提案修正「兩岸人民關係條例」，擬將名稱更改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。國民黨籍新北議員陳偉杰批評，民進黨不惜以毀憲亂政的方式挑釁兩岸現狀。不僅是法理上的自我矛盾，更是將台灣人民的生存安全，視為選戰籌碼的政治豪賭。

陳偉杰指出，林宜瑾的提案在法理邏輯上存在極大謬誤。「兩岸人民關係條例」的法源依據是「中華民國憲法增修條文」第11條，該條文明確定義兩岸關係為「自由地區」與「大陸地區」。只要憲法增修條文未動，任何試圖在下位法（條例）中更改名稱、刪除地區定義的行為，都是明顯的「違憲修法」。

陳偉杰強調，執政黨立委若真有膽量，應直接提出憲法修正案，而非在法律位階上玩文字遊戲。不敢修憲就修法偷渡，這是對法治精神最嚴重的褻瀆，這種沒頭沒尾的修法除了自嗨，只會留下法理上的無窮後患。

陳偉杰質疑，既然定位中華人民共和國為「外國」，所有兩岸事務應全數移交外交部處理，民進黨敢成立外交部中國司嗎？這項修法要送到外交委員會審查嗎？也請教想參選新北市長的蘇巧慧，是否同意林宜瑾委員的提案？如果同意，請提案廢除陸委會。

陳偉杰指出，這項提案選在2026年初提出，動機不單純。面對民進黨施政不力、物價通膨與民怨四起，綠營再度祭出「抗中保台」的老招式，這是一場精心設計的選戰政治秀。

陳偉杰批評，綠營立委明明知道這項修法在立法院難以過關，甚至在民進黨內部也未必有共識，卻仍執意高調提案，目的就是為了在大選年前夕進行政治表態，將在野黨抹紅為「中共同路人」。這種「先提案、後抹紅、再騙票」的三部曲，台灣人民早已看膩。他呼籲立法院應回歸民生法案，而非成為個別立委收割政治聲量的舞台。