快訊

違規遭勸惱羞？傳正駕駛痛毆副機長 長榮：正駕駛暫停派飛調查

太辣！術後減4公斤 楊丞琳「胸前兩片布」現身美成這樣

全飛機等她一個？婦人機上狂喊「抓我」 飛機延誤逾1小時旅客氣炸

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白推「台灣未來帳戶」 政院：兒少發展專戶將擴大銜接社會需求

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
藍白陣營推動「台灣未來帳戶」。行政院表示，政府自2017年起推動「兒童及少年教育發展帳戶」政策，正在檢視實施情形，朝更擴大的方向規劃。記者林俊良／攝影
藍白陣營推動「台灣未來帳戶」。行政院表示，政府自2017年起推動「兒童及少年教育發展帳戶」政策，正在檢視實施情形，朝更擴大的方向規劃。記者林俊良／攝影

藍白陣營推動「台灣未來帳戶」，預計下周一正式提案。行政院表示，政府自2017年起推動「兒童及少年教育發展帳戶」政策，行政院正在檢視實施情形，朝更擴大的方向規劃，並銜接社會需求，以「社會投資」的理念，透過制度性支持，協助更多兒少累積人力資本與發展潛能。

⭐2025總回顧

行政院方面指出，「兒童及少年教育發展帳戶」政策，針對低收入戶及中低收入戶家庭之兒少、以及政府監護之兒少，由政府與家庭共同儲蓄，協助其以長期累積資產的方式，作為日後就學、職訓或創業等重要人生階段的支持。

截至目前，開戶人數已近3萬9千人，開戶率超過66%，且持續穩定成長，累計存款金額已逾新臺幣32億元，顯示政策已逐步發揮實質效益。

相關官員指出，除帳戶儲蓄機制外，中央亦補助地方政府社工輔導陪伴、辦理理財教育及財務管理相關課程，強化經濟弱勢家戶財務管理及規劃觀念。

官員指出，行政院正在檢視「兒童及少年教育發展帳戶」實施情形，對於兒少帳戶的執行朝更擴大的方向規劃，透過制度性支持，協助年輕世代具備更穩定的起點與發展競爭力，對社會弱勢者予更多支持及協助。

行政院 帳戶 兒少

延伸閱讀

立院通過譴責卓榮泰 政院嗆：中共軍演沒發聲還擋軍購…令人訝異

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

立院三讀反年改 政院聲請釋憲及暫時處分「程序重大瑕疵」

政院新年賀卡以矽晶圓點綴「最美聖稜線」 象徵守護國家群山

相關新聞

陸官媒轉發沈伯洋住處衛星圖 陸委會「說重話」警告：立即撤除

大陸網路博主近日披露民進黨籍立委沈伯洋的住處衛星圖，聲稱自費使用商用衛星「吉林一號」影像，內容也被部分大陸官媒轉載，而陸...

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

藍白推「台灣未來帳戶」 政院：兒少發展專戶將擴大銜接社會需求

藍白陣營推動「台灣未來帳戶」，預計下周一正式提案。行政院表示，政府自2017年起推動「兒童及少年教育發展帳戶」政策，行政...

林宜瑾拋兩岸人民關係條例修法 吳思瑤：任何議案都要被充分討論

民進黨立委林宜瑾上周提出「兩岸人民關係條例」修法。民進黨立委吳思瑤今陪同總統賴清德拜廟後受訪，她說，任何議案都要有機會討...

賴總統拜廟談國政「正經工作不做無法進步」 經濟超越隔壁壞鄰居

總統賴清德今天下午到台北市北投洲美屈原宮、洲美三王宮參拜，致詞時他向鄉親提到近期的國政議題，包含經濟、基本工資、教育到長...

【即時短評】若彈劾總統是浪費時間 修兩岸條例就是打假球

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，並已完成連署，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。