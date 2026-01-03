藍白推「台灣未來帳戶」 政院：兒少發展專戶將擴大銜接社會需求

藍白陣營推動「台灣未來帳戶」，預計下周一正式提案。行政院表示，政府自2017年起推動「兒童及少年教育發展帳戶」政策，行政院正在檢視實施情形，朝更擴大的方向規劃，並銜接社會需求，以「社會投資」的理念，透過制度性支持，協助更多兒少累積人力資本與發展潛能。

行政院方面指出，「兒童及少年教育發展帳戶」政策，針對低收入戶及中低收入戶家庭之兒少、以及政府監護之兒少，由政府與家庭共同儲蓄，協助其以長期累積資產的方式，作為日後就學、職訓或創業等重要人生階段的支持。

截至目前，開戶人數已近3萬9千人，開戶率超過66%，且持續穩定成長，累計存款金額已逾新臺幣32億元，顯示政策已逐步發揮實質效益。

相關官員指出，除帳戶儲蓄機制外，中央亦補助地方政府社工輔導陪伴、辦理理財教育及財務管理相關課程，強化經濟弱勢家戶財務管理及規劃觀念。

官員指出，行政院正在檢視「兒童及少年教育發展帳戶」實施情形，對於兒少帳戶的執行朝更擴大的方向規劃，透過制度性支持，協助年輕世代具備更穩定的起點與發展競爭力，對社會弱勢者予更多支持及協助。