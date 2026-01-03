林宜瑾拋兩岸人民關係條例修法 吳思瑤：任何議案都要被充分討論

民進黨立委林宜瑾上周提出「兩岸人民關係條例」修法。民進黨立委吳思瑤今陪同總統賴清德拜廟後受訪，她說，任何議案都要有機會討論，都不應該被封殺、石沉大海，林也心知肚明能不能順利排審、會不會持續遭藍白封殺，相對來說悲觀，但是立委為民發聲，任何議案都要被充分討論、辯論空間。

吳思瑤表示，其實五年多以前，蔡易餘委員也有類似提案，但畢竟對於國家統一這種的詞彙，或兩岸關係定位，且現在面對中國文攻武嚇、步步逼近的作戰及軍事威嚇，甚至對沈伯洋的跨境鎮壓、數位鎮壓等，加速台灣人民對中國反感。

媒體問到，國民黨立委王鴻薇建議應該也要提案廢止陸委會。吳思瑤說，請王鴻薇委員正視現在躺在立院的諸多議案，為什麼被阻擋在程序委員會門外，更請王鴻薇在內國民黨委員，不要對於他們不敢面對、不敢向中國說不相關法案，就用擋案方式，不讓民主程序進行。

吳思瑤說，國民黨擋了多次的國安法，就連軍購預算、攸關民生的國家總預算也持續遭擋，請王鴻薇進行批評前，應當先去看看人民要什麼，人民阻擋了什麼，甚至要說，比起藍白提出很多爭議違憲亂政議案，一再用逕付二讀方式闖關，強行通過，而少數黨意見被噤聲。