林宜瑾拋兩岸人民關係條例修法 吳思瑤：任何議案都要被充分討論

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。記者邱書昱／攝影
民進黨立委吳思瑤。記者邱書昱／攝影

民進黨立委林宜瑾上周提出「兩岸人民關係條例」修法。民進黨立委吳思瑤今陪同總統賴清德拜廟後受訪，她說，任何議案都要有機會討論，都不應該被封殺、石沉大海，林也心知肚明能不能順利排審、會不會持續遭藍白封殺，相對來說悲觀，但是立委為民發聲，任何議案都要被充分討論、辯論空間。

⭐2025總回顧

吳思瑤表示，其實五年多以前，蔡易餘委員也有類似提案，但畢竟對於國家統一這種的詞彙，或兩岸關係定位，且現在面對中國文攻武嚇、步步逼近的作戰及軍事威嚇，甚至對沈伯洋的跨境鎮壓、數位鎮壓等，加速台灣人民對中國反感。

媒體問到，國民黨立委王鴻薇建議應該也要提案廢止陸委會。吳思瑤說，請王鴻薇委員正視現在躺在立院的諸多議案，為什麼被阻擋在程序委員會門外，更請王鴻薇在內國民黨委員，不要對於他們不敢面對、不敢向中國說不相關法案，就用擋案方式，不讓民主程序進行。

吳思瑤說，國民黨擋了多次的國安法，就連軍購預算、攸關民生的國家總預算也持續遭擋，請王鴻薇進行批評前，應當先去看看人民要什麼，人民阻擋了什麼，甚至要說，比起藍白提出很多爭議違憲亂政議案，一再用逕付二讀方式闖關，強行通過，而少數黨意見被噤聲。

吳思瑤 王鴻薇 國民黨 兩岸人民關係條例 林宜瑾 民進黨

相關新聞

陸官媒轉發沈伯洋住處衛星圖 陸委會「說重話」警告：立即撤除

大陸網路博主近日披露民進黨籍立委沈伯洋的住處衛星圖，聲稱自費使用商用衛星「吉林一號」影像，內容也被部分大陸官媒轉載，而陸...

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

藍白推「台灣未來帳戶」 政院：兒少發展專戶將擴大銜接社會需求

藍白陣營推動「台灣未來帳戶」，預計下周一正式提案。行政院表示，政府自2017年起推動「兒童及少年教育發展帳戶」政策，行政...

林宜瑾拋兩岸人民關係條例修法 吳思瑤：任何議案都要被充分討論

民進黨立委林宜瑾上周提出「兩岸人民關係條例」修法。民進黨立委吳思瑤今陪同總統賴清德拜廟後受訪，她說，任何議案都要有機會討...

賴總統拜廟談國政「正經工作不做無法進步」 經濟超越隔壁壞鄰居

總統賴清德今天下午到台北市北投洲美屈原宮、洲美三王宮參拜，致詞時他向鄉親提到近期的國政議題，包含經濟、基本工資、教育到長...

【即時短評】若彈劾總統是浪費時間 修兩岸條例就是打假球

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，並已完成連署，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條...

