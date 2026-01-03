快訊

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統不知總統夫婦下落

高市心衛主管涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統拜廟談國政「正經工作不做無法進步」 經濟超越隔壁壞鄰居

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
賴清德總統（左三）下午在民進黨秘書長徐國勇（左二）、立委吳思瑤陪（左一）同下前往北市「洲美屈原宮」與「洲美三王宮」參香祈福，賴總統致詞時表示租房單身者年收入64萬以下不用繳稅，四口之家總收入168萬元以下不用繳稅，三代同堂家庭年收入未滿200萬元也不用繳稅。受到熱烈掌聲。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（左三）下午在民進黨秘書長徐國勇（左二）、立委吳思瑤陪（左一）同下前往北市「洲美屈原宮」與「洲美三王宮」參香祈福，賴總統致詞時表示租房單身者年收入64萬以下不用繳稅，四口之家總收入168萬元以下不用繳稅，三代同堂家庭年收入未滿200萬元也不用繳稅。受到熱烈掌聲。記者蘇健忠／攝影

總統賴清德今天下午到台北市北投洲美屈原宮、洲美三王宮參拜，致詞時他向鄉親提到近期的國政議題，包含經濟、基本工資、教育到長照等議題，更提到當前若是正經工作不做，國家無法繼續進步，經濟無法繼續發展。

⭐2025總回顧

由於廟址位在北士科園區，賴清德特別提到陪同參拜的民進黨立委吳思瑤，從議員時期到立委都致力爭取，如今輝達要進駐，即便過程中碰到些問題，中央也出手和台北市府解決。

隨後，賴清德提到近期國政，在全體國民共同打拚下，去年總體經濟表現不錯，贏過日本、美國，甚至是隔壁的「壞鄰居」中國大陸。

不過，他也說，台灣更多的是中小企業，政府就要幫忙解決各項問題，包含遇到美過對等關稅，就幫忙員工薪資補助等，一起撐過。

賴清德說，尤其股市好，人民應該共享，所以政府也幫忙減稅，從國民黨執政的中華民國萬萬稅，到前總統蔡英文執政後不斷減稅，只要一個人租屋、照顧兩胎的夫妻、老中小三代同堂，符合一定資格就能減稅。

談到基本工資部分，賴清德也講到前總統馬英九任期，基本工資僅2萬多元，如今在蔡英文時不斷增加，就連公務人員也有加薪。同時也在小朋友、就讀國高中職學生減免學費，栽培人才，以及65歲以上長照計畫，也不斷提升預算和長照人員薪資。

最後，賴清德也說，藉由和大家見面簡單做國政報告，希望大家支持，若有認識立委就要向立委提到「不看僧面看佛面」，是要看國家主人「人民」的立場及面子，應該要審查，若是正經工作不做，國家無法繼續進步，經濟無法繼續發展，要把人民照顧妥善，若沒經費就沒有辦法。

賴清德總統（前排左六）下午在民進黨秘書長徐國勇、立委吳思瑤陪同下前往北市「洲美屈原宮」與「洲美三王宮」參香祈福，贈送「孚佑萬方」匾額給北市洲美三王宮，賴清德總統致詞時表示租房單身者年收入64萬以下不用繳稅，四口之家總收入168萬元以下不用繳稅，三代同堂家庭年收入未滿200萬元也不用繳稅。目前台灣十多年來減稅40-50%的人不用繳所得稅。收入前1％的人繳所得稅的40-50%。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（前排左六）下午在民進黨秘書長徐國勇、立委吳思瑤陪同下前往北市「洲美屈原宮」與「洲美三王宮」參香祈福，贈送「孚佑萬方」匾額給北市洲美三王宮，賴清德總統致詞時表示租房單身者年收入64萬以下不用繳稅，四口之家總收入168萬元以下不用繳稅，三代同堂家庭年收入未滿200萬元也不用繳稅。目前台灣十多年來減稅40-50%的人不用繳所得稅。收入前1％的人繳所得稅的40-50%。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（前排左三）下午在民進黨秘書長徐國勇（前排左二）、立委吳思瑤（前排左一）陪同下前往北市「洲美屈原宮」與「洲美三王宮」參香祈福。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（前排左三）下午在民進黨秘書長徐國勇（前排左二）、立委吳思瑤（前排左一）陪同下前往北市「洲美屈原宮」與「洲美三王宮」參香祈福。記者蘇健忠／攝影

賴清德 蔡英文

延伸閱讀

影／賴清德總統三王宮參香祈福 大談台灣40-50%人不用繳所得稅

賴總統稱緬懷陳定南不妥協的勇氣 李彥秀批偷換概念

綠委提修兩岸條例變兩國 李彥秀：賴系立委正事不做搞法理台獨

蕭旭岑：綠委提修兩岸條例搞新兩國 賴總統恐想激化大陸暫停選舉

相關新聞

陸官媒轉發沈伯洋住處衛星圖 陸委會「說重話」警告：立即撤除

大陸網路博主近日披露民進黨籍立委沈伯洋的住處衛星圖，聲稱自費使用商用衛星「吉林一號」影像，內容也被部分大陸官媒轉載，而陸...

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

賴總統拜廟談國政「正經工作不做無法進步」 經濟超越隔壁壞鄰居

總統賴清德今天下午到台北市北投洲美屈原宮、洲美三王宮參拜，致詞時他向鄉親提到近期的國政議題，包含經濟、基本工資、教育到長...

【即時短評】若彈劾總統是浪費時間 修兩岸條例就是打假球

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，並已完成連署，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條...

高虹安涉貪三審發回更審會再停職？ 竹市府：依法不需停職

新竹市長高虹安助理費案二審逆轉並於去年12月18日復職，不過近來有網友討論稱若三審撤銷發回，高虹安將再被停職。對此市府表...

卓榮泰提擴大辦理「兒少發展帳戶」 開辦8年遭質疑開戶率不彰

藍白提出「台灣未來帳戶」的同時，閣揆卓榮泰日前主持經濟發展委員會顧問會議時表示，「兒童及少年未來教育發展帳戶」已開辦8年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。