賴總統拜廟談國政「正經工作不做無法進步」 經濟超越隔壁壞鄰居

總統賴清德今天下午到台北市北投洲美屈原宮、洲美三王宮參拜，致詞時他向鄉親提到近期的國政議題，包含經濟、基本工資、教育到長照等議題，更提到當前若是正經工作不做，國家無法繼續進步，經濟無法繼續發展。

由於廟址位在北士科園區，賴清德特別提到陪同參拜的民進黨立委吳思瑤，從議員時期到立委都致力爭取，如今輝達要進駐，即便過程中碰到些問題，中央也出手和台北市府解決。

隨後，賴清德提到近期國政，在全體國民共同打拚下，去年總體經濟表現不錯，贏過日本、美國，甚至是隔壁的「壞鄰居」中國大陸。

不過，他也說，台灣更多的是中小企業，政府就要幫忙解決各項問題，包含遇到美過對等關稅，就幫忙員工薪資補助等，一起撐過。

賴清德說，尤其股市好，人民應該共享，所以政府也幫忙減稅，從國民黨執政的中華民國萬萬稅，到前總統蔡英文執政後不斷減稅，只要一個人租屋、照顧兩胎的夫妻、老中小三代同堂，符合一定資格就能減稅。

談到基本工資部分，賴清德也講到前總統馬英九任期，基本工資僅2萬多元，如今在蔡英文時不斷增加，就連公務人員也有加薪。同時也在小朋友、就讀國高中職學生減免學費，栽培人才，以及65歲以上長照計畫，也不斷提升預算和長照人員薪資。