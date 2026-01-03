【即時短評】若彈劾總統是浪費時間 修兩岸條例就是打假球

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，並已完成連署，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」及以「地區」相稱「兩國領土」的用語，以確立「台灣與中華人民共和國的國與國關係」，外界解讀為意欲踏出法理台獨的一步。

對此，陸委會卻表示「兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識」；基於「尊重國會自主」，行政部門「不會表示意見」。相對於綠委激情提案連署，陸委會的表態卻相對保守，這透露了什麼弦外之音？

賴總統元旦受訪時痛批，國民黨與民眾黨的立委席次沒有達到三分之二多數，總統的彈劾案根本無法在立法院通過，在野卻還要提案「浪費時間」。反觀，依照現在國會席次，修改兩岸條例的提案，縱使完成連署、又闖關通過委員會審查，到了送交院會表決也難以三讀通過；依賴總統對在野提案彈劾他、嗤之以鼻的邏輯，顯然綠委提案修改兩岸條例也是「浪費時間」。

若在野藍白聯手彈劾總統是一場「政治表演」，那麼綠委提案修改兩岸條例，恐怕也不是什麼彰顯台灣主權和一邊一國的「制度升級」，而是一場別有居心的假球。

兩岸人民關係條例的法源，是憲法增修條文規定「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」。1992年7月，立法院通過、總統公布「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，簡稱為「兩岸人民關係條例」。該法自制定以來，正是用來處理兩岸「既非外國、又非完全內政」的特殊政治關係，是現實的折衷，也是法制的精心設計。

換言之，把兩岸條例修改為「兩國條例」根本違憲，這更加體現執政黨吃「中華民國憲法自助餐」早已見怪不怪。綠委與其在修法上動手腳，不如乾脆提案廢止兩岸條例；又何不乾脆提案修憲、把阿扁當年都不敢做的「兩國論入憲」，畢其功於一役，讓兩岸在法理上從此邁向兩國，徹底的互不隸屬、一邊一國？

2020年民進黨仍是國會立院多數時，綠委蔡易餘也曾提案刪除兩岸人民關係條例當中的「國家統一」字眼，且已交付委員會審查，引發軒然大波，最終以蔡易餘自行撤案收場。時隔五年，林宜瑾再度觸及敏感的法理台獨紅線，但目前綠營立法院席次並未過半，即使連署提案完成，亦難通過程序委員會這首個關卡，這是否才是這回綠委們大膽提案、連署的動機和誘因？

雖說以綠營在立法院的席次，難以完成法理台獨、一邊一國的壯舉，這終究是一場對中共當局的「認知作戰」及投向世界自由民主陣營的「大外宣」；但在「浪費時間彈劾總統」之後，或許在野黨不能再「浪費時間」當煞車皮了，不妨成全綠營、聯手通過這個法案。看看到時究竟是誰不顧台灣主權，現出原形擋下修法、又是誰憂國憂民「不副署」也「不執行」。