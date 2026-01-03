高虹安涉貪三審發回更審會再停職？ 竹市府：依法不需停職
新竹市長高虹安助理費案二審逆轉並於去年12月18日復職，不過近來有網友討論稱若三審撤銷發回，高虹安將再被停職。對此市府表示，若後續判決遭撤銷、改判無罪並已依法復職，即使最高法院再撤銷無罪判決、發回更審，也不需要再度停職。
高虹安先前接受媒體人黃光芹「中午來開匯」專訪時表示，自己助理費案發生於立委任內，卻導致市長任內停職，此情況「極其特殊」，並質疑地方制度法在規範上並不清楚；且內政部在停職、復職兩者態度差異極大，可能內政部長劉世芳有感受到大家都很關注案件，最後她才順利回到市府上班。
談及官司，高虹安指出，過去內政部2001年函文指出根據地方制度法一審被判決貪汙有罪後就要停職。但弔詭的是，自己的案子是在當市長前、立法委員任內發生的事，地方制度法並沒有規範清楚，變成只要任內有被判貪汙就要停職，但事實上停職的理由與她的任期並無關係。
高虹安指，地方制度法很特別，因為貪汙罪還包含圖利，這要在二審被判有罪才會停職，但像宜蘭縣長林姿妙被停職並不是圖利，而是另一個財產來源不明罪才被停職。至於復職，當二審宣判無罪就可以依法申請復職，也就是她現在才能回到市府上班。
針對側翼謠言稱若三審撤銷發回，就要再停職？高虹安提到，內政部過去函文指出，本來是因案停職，但二審撤銷原判決改判無罪而復職，就算今天三審撤銷二審發回更審，也無須再予停職，該函文重點在於，避免司法判決未確定前反覆停職、復職，導致地方政務難以推動。
新竹市民政處說明，據地方制度法相關解釋，以及內政部於2001年函釋，地方民選首長停職與復職的處理方式，早已有明確且一致的原則。地方民選首長在一、二審判決有罪期間，依法須予停職；但若後續判決遭撤銷、改判無罪並已依法復職，之後即使最高法院再撤銷無罪判決、發回更審，也不需要再度停職。
民政處指出，依據函示說明，相關制度設計，主要是為了避免司法程序反覆，導致首長一再停職、復職，恐造成地方正義難以推動，因此在法制與實務上，均已有清楚且一致的適用標準。
