卓榮泰提擴大辦理「兒少發展帳戶」 開辦8年遭質疑開戶率不彰

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前中）日前主持經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組），提及擴大辦理「兒童及少年未來教育發展帳戶」，並檢討執行成效。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰（前中）日前主持經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組），提及擴大辦理「兒童及少年未來教育發展帳戶」，並檢討執行成效。記者林澔一／攝影

藍白提出「台灣未來帳戶」的同時，閣揆卓榮泰日前主持經濟發展委員會顧問會議時表示，「兒童及少年未來教育發展帳戶」已開辦8年，未來執行須更加擴大及全面，並檢討執行成效。不過衛福部開辦兒少發展帳戶，多年來累積達6成開戶率，遭外界質疑成效不彰。根據透露，未來可能納入少子女化對策的一環，作為帳戶類型的生育支持方案。不過具體作法還有待跨部會討論。

⭐2025總回顧

衛福部從2017年起推動兒少未來教育發展帳戶，針對低收入戶與中低收入戶、長期安置的兒童與少年。開戶第一年可獲政府1萬元開戶金，後續家長每月最高可存1250元、每年最高15000元存款，政府按1：1比例資助。行政院發言人李慧芝日前在行政院會後記者會表示，政策推動8年多來，已經有將近4萬個孩子開戶，累計存款超過32億元。

不過兒少發展帳戶開辦多年以來，符合資格的兒少開戶率始終遭質疑成效不彰，根據立法院預算中心資料，107年度開辦之初申請開戶率約31%，至109年為止的4年間累積達54%。根據衛福部資料，截至113年12月，符合資格的55309位兒少，僅35641人開戶，比率為64%。

相關人士分析，當初針對低收入、中低收入對象優先開辦，不過很實際的問題是對經濟狀況沒那麼寬裕的家戶而言，多存一點就可能會影響其他開銷，勢必要有所取捨。第一線社工人員直言，對弱勢民眾而言，兒少帳戶是一項支出，而不是儲蓄。學者進一步分析，儲蓄金不得任意使用，可能導致家庭擔憂遇緊急狀況時無法應急；也有人表示根本沒有多餘款項可用來儲蓄，甚至擔憂儲蓄後反而導致資產增加，喪失低收入戶相關福利資格。

據了解，兒少發展帳戶如何擴大、更全面化，還有待討論，可能納入少子女化對策的一環，作為帳戶類型的生育支持方案。如果不排富、納入適用其他家庭，在政府也相對提撥挹注的誘因下，應可吸引更多家戶開戶；不過也要考量財政及預算，具體還要看衛福部提出的方案。

行政院方面低調表示，目前尚在研議中，若有進度會適時對外說明。黨政人士預估，相關研議方向，最快或許過年前後可初步對外界說明。

