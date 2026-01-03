陸官媒肉搜沈伯洋住處…吳釗燮轟「病態噁心」 國安人士指跨國鎮壓

中國官媒「今日海峽」在社群平台公布民進黨立委沈伯洋工作及居住地點衛星影像。國安會秘書長吳釗燮今天批評，此舉已超越任何社會所能容忍的底線；國安人士指出，此為由國家機器主導、利用國際社群平台進行的「跨國鎮壓」手段。

一名中國博主1日在微博發文說，2026年新年第一天，自費定制商用衛星「吉林一號」高清影像，公布沈伯洋居住地與工作地點的衛星影像。此貼文2日被福建東南衛視所屬「今日海峽」與「中國台灣網」所屬「兩岸頭條」，在社群平台臉書上轉發，引發肉搜訾議。

吳釗燮下午在X平台以英文發推文指出，中共是一個病態又噁心的政權，其官媒在官方臉書頁面公開沈伯洋的個人私密資料，這種跨國鎮壓的行為，已經超越任何社會所能容忍的底線，Meta公司必須將該內容下架，且中國必須受到強烈譴責。

國安人士引述公開資訊指出，「今日海峽」隸屬福建省廣播影視集團（福建東南衛視），是中國操作對台認知戰的主要基地，專門產製針對台灣年輕人的統戰影音內容；而「兩岸頭條」背後是「中國台灣網」，直屬中共中央台辦，亦是典型對台宣傳機器，長期轉發央視及地方台辦的宣傳素材，均是中共在臉書等國際社群平台，進行輿論操作的「白手套」。

國安人士表示，此轉發措舉已非單純的新聞報導，而是國際社會高度重視「跨國鎮壓」的「數位人肉搜索」（Doxing）類型，即意圖透過揭露個人隱私製造恐懼；這種由國家機器主導、利用國際社群平台進行的「跨國鎮壓」手段，已引發政府與各界的高度注意。

國際法學者分析，中國此行為已嚴重違反「世界人權宣言」、「公民與政治權利國際公約」中關於「私生活、家庭、住宅不得任意干涉」的普世規範。當一個國家利用其宣傳機器，針對另一個民主國家的民選民意代表進行這種「肉搜」式操作時，便構成數位時代的跨國鎮壓，即威權政府將其控制手段延伸至境外，試圖讓異議者噤聲。

國安人士說，諷刺的是，中國對內禁止人民自由使用Facebook（Meta）等平台，對外卻利用這些平台的自由空間，開設粉專進行滲透與攻擊；此次由官媒帶頭、將國家級的情報蒐集與宣傳力量，轉化為針對個人的數位暴力工具，粗暴和不文明的程度不僅在國際社會罕見，更凸顯威權體制對於法治與人權的蔑視。

面對這種新型態威脅，國安人士表示，法界及資安界均提醒民眾，不要閱讀也不要散布此類涉及他人非公開隱私的資訊，這不僅恐觸犯「個人資料保護法」第41條的非公務機關違法利用個資罪；若散布時附加恐嚇文字，更可能涉及「刑法」恐嚇危害安全罪。台灣民眾切勿因為好奇或政治立場不同，而成為北京數位暴力的協力者。