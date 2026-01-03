快訊

川普下令攻擊委內瑞拉，準備推翻馬杜羅政權？

傳川普下令空襲…委內瑞拉進入緊急狀態 政府怒轟美國「軍事侵略」

捲謝侑芯命案停工2個月 黃明志高調宣布「復工」曝下一步動作

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官媒轉發沈伯洋住處衛星圖 陸委會「說重話」警告：立即撤除

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
對於沈伯洋衛星圖事件，陸委會3日警告，中共如一意孤行，「我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。圖／本報系資料照片
對於沈伯洋衛星圖事件，陸委會3日警告，中共如一意孤行，「我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。圖／本報系資料照片

大陸網路博主近日披露民進黨籍立委沈伯洋的住處衛星圖，聲稱自費使用商用衛星「吉林一號」影像，內容也被部分大陸官媒轉載，而陸委會今（3）日表達嚴厲譴責，並要求陸方立即撤除相關資訊。陸委會並警告，中共如一意孤行，「我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。

⭐2025總回顧

陸委會以新聞稿指出，針對中共官媒旗下「看台海」、「今日海峽」等社群平台，於昨（2）日公布我國立法委員沈伯洋之住處及工作場所衛星圖資與街道圖，大陸委員會今（3）日表達嚴厲譴責，並要求陸方立即撤除相關資訊。

陸委會表示，中共近年來透過各種跨境鎮壓（transnational repression）手段威脅我國在內所有愛好自由民主人士，如今手段更趨惡劣，竟針對我國國會議員進行鎖定，以惡意揭露非公開之住所等隱私資訊。此舉已嚴重違反國際相關公約及人權規範，意圖透過網路數位威脅對不同政治主張者造成心理強制與人身安全隱憂，這種流氓行徑只會引起台灣人民的憤慨與反感，讓兩岸心理距離越拉越遠。

陸委會強調，台灣是法治國家，該等行徑已涉嫌違反我國《個人資料保護法》關於非公務機關違法蒐集、利用個資之規定，若其內容隱含加害意圖，更可能觸犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪。我國政府將密切關注事態發展，並採取必要措施保障國人安全，也呼籲國人不要協力這種非法行為以免觸法。

陸委會重申，兩岸互動應基於理性與相互尊重。中共縱容官媒進行此種違法、脫序的「數位暴力」，不僅無助於兩岸關係正向發展，更暴露其對法治與人權的無知。我們要求陸方相關單位立即約束旗下媒體，下架侵權內容並向當事人道歉，切勿誤判情勢，一再挑戰台灣社會的法律與道德底線。

陸委會嚴正聲明，中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。

此前，粉絲數逾700萬的大陸博主「孤煙暮蟬」1月1日發布微博稱「沈伯洋，看你往哪逃」，2026年新年第一天送其一份「大禮」，該博主聲稱自費定制了商用衛星「吉林一號」高解析度影像，並公布沈伯洋的居住地、沈伯洋的工作地點（即立法院）的衛星圖。沈伯洋去年10月已經被大陸重慶公安以台獨活動為由「立案偵查」。

陸委會 沈伯洋 衛星

延伸閱讀

陸官媒公布沈伯洋住所衛星照 外交部轟卑劣：喪失文明底線

中共官媒衛星肉搜沈伯洋 民進黨：如黑道恐嚇 嚴厲譴責

陸媒徵求沈伯洋線索 警署：加強立委安全、在地協力者依法嚴辦

警政署：全力維護沈伯洋安全 嚴辦在地協力者

相關新聞

陸官媒轉發沈伯洋住處衛星圖 陸委會「說重話」警告：立即撤除

大陸網路博主近日披露民進黨籍立委沈伯洋的住處衛星圖，聲稱自費使用商用衛星「吉林一號」影像，內容也被部分大陸官媒轉載，而陸...

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

高虹安涉貪三審發回更審會再停職？ 竹市府：依法不需停職

新竹市長高虹安助理費案二審逆轉並於去年12月18日復職，不過近來有網友討論稱若三審撤銷發回，高虹安將再被停職。對此市府表...

卓榮泰提擴大辦理「兒少發展帳戶」 開辦8年遭質疑開戶率不彰

藍白提出「台灣未來帳戶」的同時，閣揆卓榮泰日前主持經濟發展委員會顧問會議時表示，「兒童及少年未來教育發展帳戶」已開辦8年...

陸官媒肉搜沈伯洋住處…吳釗燮轟「病態噁心」 國安人士指跨國鎮壓

中國官媒「今日海峽」在社群平台公布民進黨立委沈伯洋工作及居住地點衛星影像。國安會秘書長吳釗燮今天批評，此舉已超越任何社會...

陸官媒公布沈伯洋住所衛星照 外交部轟卑劣：喪失文明底線

中國官媒社群平台公開立委沈伯洋的住所與工作地點的衛星照片，外交部今天重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。