陸官媒公布沈伯洋住所衛星照 外交部轟卑劣：喪失文明底線

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
民進黨立委沈伯洋。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

中國官媒社群平台公開立委沈伯洋的住所與工作地點的衛星照片，外交部今天重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。外交部也痛批中國官媒，全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

外交部表示，中國官媒繼揚言全球抓捕我國立委沈伯洋後，近日更進一步用肉搜這種數位威權的卑劣手法，威脅我國國民的安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，不但已違反「世界人權宣言」、「公民與政治權利國際公約」有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

外交部重申，中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。

外交部表示，將持續與政府相關部會密切協作，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人的安全；並同時呼籲國際社會，同聲譴責中國迫害人權隱私的惡劣行徑，共同阻止中國濫施長臂管轄與跨國鎮壓的不當行徑。

中共官媒衛星肉搜沈伯洋 民進黨：如黑道恐嚇 嚴厲譴責

陸媒徵求沈伯洋線索 警署：加強立委安全、在地協力者依法嚴辦

警政署：全力維護沈伯洋安全 嚴辦在地協力者

1.25兆軍費特別條例又未列院會議程 藍嗆賴總統先報告備詢

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

中媒曝沈伯洋家衛星照 數發部：與社群平台交涉下架

針對中國媒體以頭條公布立法委員沈伯洋相片、居住及工作地的衛星影像，並向外界徵求線索，數發部今天表示，強烈譴責任何形式的「...

綠委擬修兩岸條例變兩國 許宇甄：憲政紅線不能開玩笑

民進黨立委林宜瑾將提案修法「兩岸人民關係條例」，變更兩岸關係為「台灣與中國關係」。國民黨立委許宇甄表示，憲政紅線不能拿來...

中共官媒衛星肉搜沈伯洋 民進黨：如黑道恐嚇 嚴厲譴責

民進黨發言人吳崢今天表示，中國官方媒體惡意公布民進黨立委沈伯洋個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開恐嚇，民進...

立委赴陸改許可制修法在野放行付委 與白營版併案討論拒抹紅

行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」修正草案，納管公務員、民意代表赴陸，在昨日立法院會交委員會審查。相較於過去多次阻擋民...

