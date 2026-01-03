中媒曝沈伯洋家衛星照 數發部：與社群平台交涉下架

快訊

中央社／ 台北3日電
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照
針對中國媒體以頭條公布立法委員沈伯洋相片、居住及工作地的衛星影像，並向外界徵求線索，數發部今天表示，強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（Doxing）與「數位脅迫」（Digital Coercion），已於第一時間與Meta等社群平台交涉下架。

數發部今天透過新聞稿發布3點聲明表示，

第一，強烈譴責任何形式的網路肉搜與數位脅迫，發文者利用商用衛星影像標記私人住所，已嚴重侵犯個人隱私；這類行為不只涉及跟蹤騷擾的違法行為，透過數位工具製造寒蟬效應的意圖，更對台灣民主社會安全構成嚴重威脅。

數發部表示，第二，針對此類違法內容在社群平台的傳播，已於第一時間與Meta等社群平台進行交涉，要求平台方依據其「個人隱私」與「禁止騷擾」的服務條款，針對涉及威脅人身安全的內容即刻進行處理與下架，亦將持續監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散。

數發部強調，第三，將持續守護台灣民眾的數位人權，並呼籲民眾共同抵制數位脅迫與惡意肉搜，更不要助長仇恨言論在數位空間的散布。

數發部表示，維護健康的網路環境，有賴政府、平台業者與公民社會共同努力，面對跨國數位侵擾所帶來的挑戰，將持續透過行政協調與技術面向的合作，確保每一位民眾在數位空間都能享有應有的安全與保障。

