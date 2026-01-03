中共官媒衛星肉搜沈伯洋 民進黨：如黑道恐嚇 嚴厲譴責

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人吳崢今天表示，中國官方媒體惡意公布民進黨立委沈伯洋個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開恐嚇，民進黨要表達最嚴正抗議與譴責，要求中共當局立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的跨境鎮壓行徑，這類作為不僅踐踏台灣民主法治，更公然挑戰國際普世價值，只會再次暴露中共威權本質與政治失序。

中國大陸社群特定博主以及官媒「今日海峽」近日開始散播訊息，稱2026年新年第一天要送沈伯洋一份「大禮」：透過定制商用衛星「吉林一號」高清影像，要給一點大陸科技小小的震撼，貼文並附上沈伯洋的居住地與工作地點的衛星影像，指稱藉此曝光，台獨頑固分子哪裡逃。

吳崢表示，從「懲獨22條」、公布頑固台獨分子清單，到以地方公安名義宣布立案調查，中共近年持續擴張其跨境恐嚇與法律戰手段。如今更進一步透過官媒帳號，直接揭露我國國會議員住址與行蹤，已構成明確人身安全威脅，行徑宛如黑道式肉搜恐嚇，毫無底線、極其卑劣。

吳崢指出，透過官方媒體揭露特定個人住居資訊，已嚴重侵犯隱私與人權，亦涉嫌違反我國「個人資料保護法」與「刑法」恐嚇危害安全等相關規定。在任何民主法治社會中，這都是不可接受的行為，更不應由一個自稱負責任大國的政權公然為之。

吳崢表示，中共近期不僅在軍事上升高對台恫嚇，於在雙城論壇後立即對台發動軍演，官媒更公然宣稱，針對美國對台軍售，同時持續對台灣、美國、日本官員與國會議員進行制裁與威脅，如今進一步以公布衛星影像方式進行人身恐嚇，已是對台灣社會的全面警告與挑釁，公然破壞區域和平，坐實其和平破壞者的角色。

吳崢重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共從未對台灣行使任何統治權，更無任何司法管轄正當性。中共一再以非法、無效的法律戰與極限施壓，試圖逼迫台灣人民屈服於極權統治，早已被國際社會與台灣人民所唾棄。

吳崢表示，民進黨將全面聲援沈伯洋，支持其依法行使民意代表職權，捍衛台灣民主與國家安全，任何對台灣國會議員及其家人的恐嚇行為，都是對台灣民主制度的直接攻擊。中共自稱鎖定沈伯洋，但真正被國際社會鎖定與警惕的，正是一再威脅人權、破壞和平、製造衝突的中共政權本身。

對台 中共 沈伯洋 恐嚇

