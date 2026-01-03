高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市長陳其邁神隱至今，何時「震怒」？

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，檢方起訴。他身為心衛中心高階主管，曾獲衛福部社安網績優社工獎項，利用職務登入社會安全網系統，將公務資料作為性侵工具。對此，衛福部指出，若性侵案件屬實，將註銷得獎紀錄，並收回獎座及獎狀，同時將與地方政府合作釐清系統使用權限，並依實際需要加強權限管理。

國民黨表示，民進黨執政下，從中央到地方政府不僅霸凌案頻傳，如今竟連守護市民的高雄市衛生局、社會局，都發生性侵相關醜聞，民進黨已成霸凌性侵黨。心衛中心淪為性侵犯後宮，何姓執秘竊取未成年列管個案資訊並誘出涉嫌性侵；該個案報警後，何妻竟利用任職社會局之便，非法查詢性侵案偵辦進度。

國民黨指出，職場霸凌更早有前例。民國113年心衛中心就已傳出主管長期霸凌下屬的惡行，竟因陳其邁視察活動餐點未準時送達，就情緒失控飆罵下屬，還要求下跪道歉。請問陳其邁，本應該守護社安網的心衛中心，如今竟接連發生重大不法侵害事件，請問陳其邁在哪裡？難道最好用的「震怒」已無效，就乾脆神隱？

國民黨提到，高雄市議員許采蓁批，何姓執秘曾獲選為績優人員，卻發生夫妻「內神通外鬼」的不法行徑，讓社安網變成黑洞；高雄市議員邱于軒也批高雄市衛生局從職場霸凌、台灣鯛檢驗烏龍，到心衛中心性侵案，螺絲根本鬆掉，非常丟臉；高雄市議員白喬茵要求市府應建立完整SOP，防堵不法窺探隱私的行徑。

國民黨呼籲，請陳其邁不要再躲，立即向市民道歉並說明調查結果，衛生局長、社會局長也必須為此重大醜聞請辭下台。