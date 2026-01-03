賴總統稱緬懷陳定南不妥協的勇氣 李彥秀批偷換概念

賴清德總統日前赴宜蘭參觀陳定南紀念園區，賴總統今大讚陳定南有「不妥協」的勇氣。國民黨立委李彥秀批「偷換概念」，陳定南堅持與不妥協的是針對「公義」、「價值」，而不是「權力」與「私利」，更不是為了衝突而衝突，為了製造政治僵局而戰火四起。

賴清德今表示，陳定南先生曾說：「這個社會公理式微，正義孤單，該是知識分子挺身而出，發揮道德勇氣的時候。」這句話是他一生堅持民主、自由與人權的展現，「同時也不斷提醒我們，要堅持這份不妥協的勇氣」。

李彥秀說，陳定南先生從宜蘭縣長、立法委員、到法務部長，給民眾的形象就是有為有守、剛正不阿。顯然，賴清德緬懷陳定南的同時，也有偷換概念的意圖，陳定南不論擔任縣長或是法務部長，府會關係仍然維持合作與衝突並存的關係，議員與立委雖然對陳定南諸多抱怨，但是絕大部分都持肯定的態度。

李彥秀指出，陳定南堅持與不妥協的是針對公義、價值，而不是權力與私利，更不是為了衝突而衝突，為了製造政治僵局而戰火四起。陳定南對於黨內違法之流也毫不縱容，這些才是民進黨以及賴清德應該學習的風範與高度。

李彥秀表示，陳定南也曾說「如果政府成為巨靈，處處非法限制人民權利，這種政府值得期待嗎？如果政府成為恐龍，喪失靈活的決策反應能力，這種政府根本是社會的負擔。」這恐怕才是今天民進黨應該深刻反省的地方。