聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統在臉書表示，重回陳定南紀念園區，這裡是他政治啟蒙的重要起點。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統在臉書表示，重回陳定南紀念園區，這裡是他政治啟蒙的重要起點。圖／取自賴清德臉書

賴清德總統日前赴宜蘭參觀陳定南紀念園區，賴總統今大讚陳定南有「不妥協」的勇氣。國民黨立委李彥秀批「偷換概念」，陳定南堅持與不妥協的是針對「公義」、「價值」，而不是「權力」與「私利」，更不是為了衝突而衝突，為了製造政治僵局而戰火四起。

⭐2025總回顧

賴清德今表示，陳定南先生曾說：「這個社會公理式微，正義孤單，該是知識分子挺身而出，發揮道德勇氣的時候。」這句話是他一生堅持民主、自由與人權的展現，「同時也不斷提醒我們，要堅持這份不妥協的勇氣」。

李彥秀說，陳定南先生從宜蘭縣長、立法委員、到法務部長，給民眾的形象就是有為有守、剛正不阿。顯然，賴清德緬懷陳定南的同時，也有偷換概念的意圖，陳定南不論擔任縣長或是法務部長，府會關係仍然維持合作與衝突並存的關係，議員與立委雖然對陳定南諸多抱怨，但是絕大部分都持肯定的態度。

李彥秀指出，陳定南堅持與不妥協的是針對公義、價值，而不是權力與私利，更不是為了衝突而衝突，為了製造政治僵局而戰火四起。陳定南對於黨內違法之流也毫不縱容，這些才是民進黨以及賴清德應該學習的風範與高度。

李彥秀表示，陳定南也曾說「如果政府成為巨靈，處處非法限制人民權利，這種政府值得期待嗎？如果政府成為恐龍，喪失靈活的決策反應能力，這種政府根本是社會的負擔。」這恐怕才是今天民進黨應該深刻反省的地方。

陳定南 李彥秀 賴清德

蕭旭岑：綠委提修兩岸條例搞新兩國 賴總統恐想激化大陸暫停選舉

民進黨立委林宜瑾將提案修法「兩岸人民關係條例」，讓兩岸關係成為「台灣與中國關係」。對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，此已是實...

綠委擬修兩岸條例變兩國 許宇甄：憲政紅線不能開玩笑

民進黨立委林宜瑾將提案修法「兩岸人民關係條例」，變更兩岸關係為「台灣與中國關係」。國民黨立委許宇甄表示，憲政紅線不能拿來...

中共官媒衛星肉搜沈伯洋 民進黨：如黑道恐嚇 嚴厲譴責

民進黨發言人吳崢今天表示，中國官方媒體惡意公布民進黨立委沈伯洋個人與家庭相關資訊，並以所謂「衛星鎖定」進行公開恐嚇，民進...

立委赴陸改許可制修法在野放行付委 與白營版併案討論拒抹紅

行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」修正草案，納管公務員、民意代表赴陸，在昨日立法院會交委員會審查。相較於過去多次阻擋民...

賴總統稱緬懷陳定南不妥協的勇氣 李彥秀批偷換概念

賴清德總統日前赴宜蘭參觀陳定南紀念園區，賴總統今大讚陳定南有「不妥協」的勇氣。國民黨立委李彥秀批「偷換概念」，陳定南堅持...

高雄心衛中心爆性侵案 國民黨：陳其邁何時出來震怒

高雄市心理衛生中心何姓執行秘書涉嫌性侵社安網服務的個案未成年少女，被檢方起訴。國民黨今表示，批民進黨成霸凌性侵黨，高雄市...

