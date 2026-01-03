聽新聞
0:00 / 0:00
立委赴陸改許可制修法在野放行付委 與白營版併案討論拒抹紅
行政院會日前通過「兩岸人民關係條例」修正草案，納管公務員、民意代表赴陸，在昨日立法院會交委員會審查。相較於過去多次阻擋民進黨立委林月琴政治人物赴陸報備制提案，這次在野不擋，是因藍白認為沒必要被民進黨抹紅，且民眾黨團也有版本，可以讓與院版併案討論，但排案不會配合民進黨政治操作。
⭐2025總回顧
據政院版草案，增訂立委赴陸須經內政部聯審會許可外，民選公職人員赴陸接觸大陸黨政軍人員應公開揭露。此外，曾任正副總統、國安會諮委等，不得參與大陸黨政軍舉辦的活動，有妨害國家尊嚴行為，或出席倡議消滅或矮化中華民國主權的活動。草案昨在立法院會中付委審查，未有藍白立委表示異議。
林月琴說，過去兩年藍白不分青紅皂白阻擋所有國安法案，光是她自己提案的兩岸人民關係條例修正草案就被擋超過50次，但明明民眾黨也有提案要求民代赴中要報備，盼接下來能認真討論法案。
有國民黨立委說，確實有部分委員有點疑慮，但這次是國民黨與民眾黨的討論的結果，民眾黨希望案子能夠付委，院版將公務人員的規範加嚴也納入討論，而不是單純針對民意代表。
民眾黨立院黨團表示，院版針對公職或特殊勤務人員涉犯洩密或退休將領去對岸參加統戰活動有更明確的罰則，民眾黨團自己也有版本，因此認為可以讓院版付委討論，但立委赴中仍然維持民眾黨原案。
國民黨籍內政委員會召委黃建賓說，民進黨提修法的用意，路人皆知，就是想繼續操弄意識形態、不准許兩岸進行交流；民進黨與其追殺基層，把公務人員赴陸一事貼上紅色標籤，不如管好自己黨內的共諜。至於排案修法部分，國民黨不會配合民進黨政治操作起舞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言